IT-Branche: Kundgebung für einen KV-Abschluss, der Kaufkraft sichert

Großer Unmut unter den Beschäftigten

Wien (OTS) - Etwa 500 Beschäftigte und BetriebsrätInnen der IT-Branche folgten heute dem Aufruf der Gewerkschaft GPA, öffentlich für einen Gehaltsabschluss zu demonstrieren, der die Kaufkraft der etwa 65.000 Beschäftigten nachhaltig sichert.

Im Gegensatz zu vielen anderen Branchen konnte in der IT-Branche im Herbst des Vorjahres noch kein KV-Abschluss erzielt werden. Das letzte Angebot der Arbeitgeber liegt unter der im Herbst prognostizierten Inflationsrate für das letzte Jahr von 8,3 Prozent. Das Angebot würde einen realen Einkommensverlust für die Beschäftigten bedeuten.

„Die IT-Branche gehört zu den Gewinnern der Coronakrise. Trotz Rekordumsätzen in den zurückliegenden Jahren sind die Arbeitgeber nicht einmal bereit, einen Teuerungsausgleich zu gewähren. Die extrem hohe Inflation belastet derzeit alle ArbeitnehmerInnen in Österreich. Auch die Beschäftigten in der IT brauchen einen Gehaltsabschluss, der ihre Kaufkraft sichert. Das ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Inlandsnachfrage und damit der österreichischen Volkswirtschaft“, so die Verhandlerin der Gewerkschaft GPA, Christina Höferl.

„Nach den Krisendeals der vergangenen Jahre benötigen wir jetzt einen echten Zukunftsdeal! Die Leistung der Beschäftigten in dieser schwierigen Zeit muss honoriert werden, um Zukunftsperspektiven in der Branche zu ermöglichen. Der Unmut unter den Beschäftigten ist sehr groß, das kam auch bei den vielen vergangenen betrieblichen Aktivitäten klar zum Ausdruck. Wir erwarten von den ArbeitgeberInnen ein deutlich nachgebessertes Angebot“, so Höferl bei der Kundgebung.

