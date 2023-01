Theater, Musicals, Kabarett, Lesungen und mehr

Vom „Tagebuch Slam“ in St. Pölten bis zu „Funny Girl“ in Baden

St.Pölten (OTS) - Im Cinema Paradiso St. Pölten geben mutige Tagebuchschreiber beim „Tagebuch Slam“ am Mittwoch, 25. Jänner, ab 19.30 Uhr wieder live ihre Jugenderinnerungen zum Besten. Nähere Informationen beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

In der Bühne im Hof in St. Pölten wiederum feiert am Mittwoch, 25. Jänner, ab 18 Uhr „Parzival“ nach dem Epos von Wolfram von Eschenbach Premiere: Jonathan Heidorn hat dieses Jugendtheatergastspiel des Landestheaters Niederösterreich als Coming-of-Age-Geschichte inszeniert und geht dabei den Traditionslinien von Heldenmythen nach, an deren Ende die heutigen Superhelden Hollywoods stehen. Folgetermine: 7. März ab 18 Uhr bzw. als Schulvorstellung am 26. und 27. Jänner, 14., 15., 16., 22. und 23. Februar, 9. März sowie 12. und 13. April jeweils ab 10.30 Uhr. Am Sonntag, 29. Jänner, präsentiert zudem Viktor Gernot in Bühne im Hof ab 19.30 Uhr sein neues Soloprogramm „Schiefliegen“. Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at und karten @ landestheater.net; nähere Informationen unter www.buehneimhof.at bzw. www.landestheater.net.

Das diesjährige „Schwechater Satirefestival“ im Theater Forum Schwechat setzt sein Programm am Mittwoch, 25. Jänner, mit Alfred Aigelsreiters Jahresrückblick „Rückschau‘dern 2022“ fort. Am Donnerstag, 26. Jänner, verlassen sich Flo und Wisch auf ihr „Bauchgefühl“, am Freitag, 27. Jänner bringen Gunkl & Walter „Herz & Hirn III“ auf die Bühne, und am Montag, 30., sowie Dienstag, 31. Jänner, präsentiert sich Der Tod in seiner neuen Show „Zeitlos“. Beginn ist jeweils um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail theater @ forumschwechat.com und www.satirefestival.at.

„Der Sonnengott spinnt“ heißt es von Mittwoch, 25., bis Freitag, 27. Jänner, im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, wo die hauseigene Jugendtheaterwerkstatt jeweils ab 18 Uhr mit dem neuesten Stück von Christine Polacek-Eisner einen nicht immer ganz ernsten Blick hinter die Kulissen der griechischen Götterwelt wirft. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim TAM unter 02842/529 55, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

Im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf gastiert am Freitag, 27. Jänner, ab 19.30 Uhr Gery Seidl mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Hochtief“. Nähere Informationen und Karten beim Konzerthaus Weinviertel unter 02956/2204-16, e-mail tickets @ konzerthaus-weinviertel.at und www.konzerthaus-weinviertel.at.

Ebenfalls am Freitag, 27. Jänner, feiert ab 19.30 Uhr im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten Henrik Ibsens Drama „Ein Volksfeind“ in der Regie von Anne Bader Premiere. Anhand des Stückes aus dem Jahr 1882 rund um krankheitserregende Keime in einem Thermalbad stellt sie dabei auch Fragen zum gegenwärtigen Verhältnis zu Klima, Natur und Nachhaltigkeit. Folgetermine: 9., 24. und 25. Februar sowie 8. März jeweils ab 19.30 Uhr, 28. Februar ab 10.30 Uhr bzw. 29. April ab 16 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

Anlässlich des Internationalen Holocaust Remembrance Day bringt das Ensemble teatro am Freitag, 27. Jänner, ab 18.30 Uhr in der Stadtgalerie Mödling „Anne Frank“, ein ab einem Alter von zwölf Jahren empfohlenes Musical nach dem Tagebuch der Anne Frank, zur Uraufführung (Text und Regie: Norbert Holoubek, Musik: Raffaele Paglione, musikalische Leitung: Walter Lochmann). Folgetermine: 28. Jänner ab 11 und 15 Uhr, 29. Jänner ab 11 und 16 Uhr sowie 2. Februar ab 18.30 Uhr bzw. als Vormittags-Schulvorstellungen von 30. Jänner bis 1. Februar. Nähere Informationen und Karten unter 0660/8234010, e-mail teatro @ diestadtgalerie.at und www.stadtgaleriekultur.info.

Eine weitere Premiere am Freitag, 27. Jänner, findet im Markowetztrakt im Schloss Kottingbrunn statt, wo die Kulturszene Kottingbrunn ab 19.30 Uhr Alfred Dorfers und Josef Haders Theaterstück „Indien“ zur Aufführung bringt (Inszenierung: Nicole Gerfertz-Schiefer). Gespielt wird bis 12. Februar, jeweils Freitag und Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Kulturszene Kottingbrunn unter 02252/74383, e-mail office @ kulturszene.at und www.kulturszene.at.

Am Freitag, 27. Jänner, steht auch in Stöhrs Lesefutter in Traiskirchen eine von Robert Michael Weiß gestaltete Lesung mit Musikbegleitung auf dem Programm. Ab 19 Uhr wird dabei Mina Königs (Emily Waltons) Frauenbiographie „Mademoiselle Oppenheim – Sie liebte das Leben und erfand die moderne Kunst“ über Meret Oppenheim vorgestellt. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02252/57097, e-mail buch @ stoehrs-lesefutter.at und https://stoehrs-lesefutter.at.

Am Samstag, 28. Jänner, folgt ab 19 Uhr im Gasthaus Janda-Wanasek in Möllersdorf mit „MännerStress“ Kabarett aus dem Burgenland von und mit i.iaNosch2. Reservierungen unter 02252/52690; nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail Walter.Skoda @ traiskirchen.gv.at.

Kabarett gibt es am Samstag, 28. Jänner, auch im Stadttheater von Bruck an der Leitha, wo Reinhard Nowak ab 19.30 Uhr mit seinem neuen Solokabarett „Endlich!“ zu Gast ist. Nähere Informationen und Karten unter 0664/8370482, e-mail schulhofkonzerte @ yahoo.com und www.kultur-bruck.at.

Schließlich feiert am Samstag, 28. Jänner, ab 19.30 Uhr im Stadttheater der Bühne Baden das v. a. durch die Verfilmung aus dem Jahr 1968 mit Barbra Streisand und Omar Sharif bekannt gewordene Musical „Funny Girl“ Premiere (Musik: Jule Styne, Gesangstexte: Bob Merrill, Buch: Isobel Lennart, musikalische Leitung: Andjelko Igrec, Inszenierung: Isabella Gregor). Folgetermine: 4., 11. und 18. Februar sowie 2., 3., 10., 17. und 25. März jeweils ab 19.30 Uhr, 29. Jänner sowie 5. und 12. Februar jeweils ab 15 Uhr bzw. 9. März ab 18 Uhr. Zudem präsentiert am Sonntag, 29. Jänner, ab 11 Uhr im Max-Reinhardt-Foyer Gernot Kranner in seiner Opernwerkstatt für Kinder „Die Zauberflöte“ von Wolfgang Amadeus Mozart und gastiert am Dienstag, 31. Jänner, und Mittwoch, 1. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr im Stadttheater das Landestheater Niederösterreich mit seiner aktuellen Inszenierung von Anton Tschechows „Drei Schwestern“ (Regie:

Kriszta Székely). Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

