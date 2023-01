Wölbitsch/Juraczka: SPÖ, Neos und Stadt Wien verspotten die U-Kommission

Alle wesentlichen Dokumente werden unter Verschluss gehalten – Verweigerung jeglicher Transparenz

Wien (OTS) - „Eines manifestiert sich immer mehr. SPÖ, Neos und Stadt Wien verhöhnen die U-Kommission nach Strich und Faden. Das zeigen die heute eingelangten ablehnenden Stellungnahmen zu einigen von der Opposition eingebrachten Beweisanträgen“, so der Klubobmann der Wiener Volkspartei, Markus Wölbitsch und Finanzsprecher Landtagspräsident Manfred Juraczka.

So werden lediglich die ohnehin öffentlich einsehbaren Geschäftsberichte der Wien Energie geliefert, andere wesentliche Dokumente, beispielsweise in Zusammenhang mit den Aufsichtsratsprotokollen der Wien Energie oder dem Thema Cash-Pooling im Stadtwerkekonzern, werden jedoch unter Verschluss gehalten. „Das ist die pure Verweigerung jeglicher Transparenz. Damit wird die Untersuchungskommission ad absurdum geführt“, so Juraczka.

Auch Sonder- oder Quartalsberichte werden nicht zur Verfügung gestellt. „Während andere Unternehmen diese verpflichtend vorlegen müssen, werden diese nicht einmal einer Untersuchungskommission zur Verfügung gestellt. Das ist ein klarer Affront“, so Wölbitsch.

Bisher wurden 21 der von der Opposition eingebrachten Beweisanträge zu Akten- und Unterlagenlieferungen abschlägig beantwortet, das sind aktuell knapp 29 Prozent. Dies zeige, wie die NEOS bei der UK-Reform versagt haben. So könne es nicht weitergehen. Die Wiener Volkspartei werde nun mit den anderen Oppositionsparteien Kontakt aufnehmen, um weitere Schritte zu beraten.

