ÖAMTC: Starke Schneefälle in Südösterreich führen zu Behinderungen - 2

A2 in Kärnten mehrfach blockiert, A11 ab dem Knoten Villach gesperrt

Wien (OTS) - Die heftigen Schneefälle führten auch noch in den Mittagstunden am Montag in Kärnten zu massiven Einschränkungen und Straßensperren. Die Süd Autobahn (A2) war laut ÖAMTC an mehreren Stellen blockiert. Hauptproblem waren hängen gebliebene Lkw.

Auf der A2 war der Abschnitt zwischen Gräberntunnel bis in die Steiermark im Bereich Mooskirchen verschneit, immer wieder blieben Schwerfahrzeuge liegen. Bei der Abfahrt Feldkirchen nach dem Ehrenthalerbergtunnel kam ein Lkw in Richtung Italien quer auf der Fahrbahn zu stehen und blockierte den Verkehr, so der ÖAMTC. Auch die Abfahrt Griffen musste wegen eines Lkws gesperrt werden. Die Turracher Straße (B95), wie auch einige Landesstraßen waren wegen Lkw-Bergungen vorübergehend gesperrt.

Zunehmend kam es auch durch Baumbruch zu Problemen, berichtete der Club. So war etwa die Radlpass Straße (B76) in der Steiermark für einige Zeit unpassierbar.

