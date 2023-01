SPÖ-Kucher: Österreich muss unabhängiger werden – Medikamente müssen trotzdem leistbar bleiben

SPÖ will Medikamentenproduktion zurück nach Österreich und Europa holen, ein nationales Krisenlager für definierte Medizinprodukte und Regeln für die Pharmaindustrie

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher hält nichts von der Idee, dem Medikamentenmangel mit höheren Medikamentenpreisen für alle Menschen zu begegnen. Gesundheit, so die Überzeugung des Sozialdemokraten, dürfe kein Gut sein, das der bloßen Marktlogik unterworfen werden dürfe. Im Gegenteil: „Die Versorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten ist zu wichtig, um sie dem Zufall, der Profitlogik oder China zu überlassen. Wenn zum Beispiel fiebersenkende Medikamente für Kinder nicht verfügbar sind, ist Feuer am Dach. Die Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung mit leistbaren Medikamenten muss mittelfristig garantiert werden. Das wird nur gelingen, wenn wir souveräner werden und unsere Abhängigkeit reduzieren!“ ****

Kucher pocht auf den SPÖ-Plan zur Versorgungssicherheit. Dieser soll die Produktion von Medizinprodukten so schnell wie möglich wieder nach Österreich und Europa holen. Der Staat, so das Modell, müsse dies als strategischer Akteur finanziell fördern. In einem weiteren Schritt, will der sozialdemokratische Gesundheitssprecher der Pharmaindustrie Regeln auferlegen: „Wer in Europa verkaufen will, soll in Europa in Zukunft auch produzieren müssen und einen Anteil für den Europäischen Absatzmarkt zurückhalten müssen!“

Weiters soll das Gesundheitsministerium Krisenlager für definierte Medizinprodukte einrichten, für Ernstfälle wie die aktuelle Situation. Das Ziel, so Kucher, müsse lauten gegenwärtige Situationen in Zukunft zu verhindern. (Schluss)up

