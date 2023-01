Mariahilf: Beteiligungsprozess für die Gumpendorfer Straße startet

Wien (OTS/RK) - Weniger Durchzugsverkehr, mehr Platz für Fußgänger*innen und deutlich mehr Bäume: Um die Gumpendorfer Straße in Mariahilf in den nächsten Jahren zu attraktivieren und klima- und zukunftsfit zu gestalten, lädt der Bezirk alle Interessierten ein, sich mit ihren Ideen beim Beteiligungsprozess einzubringen. „Die Gumpendorfer Straße ist unsere wichtigste Verbindungsachse im Bezirk und die Drehscheibe für Austausch und Nahversorgung im 6. Bezirk“, hat Bezirksvorsteher Markus Rumelhart heute, Montag bei einem Mediengespräch erläutert. „Die Menschen, die an der Gumpendorfer Straße wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder ihre Freizeit verbringen, sind unsere Expertinnen und Experten. Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie deren Beiträgen wollen wir die Straße noch besser für die Zukunft rüsten.“



Startschuss für den groß angelegten Prozess ist eine bezirksweite Online-Befragung auf der Website mitgestalten.wien.gv.at. Bis Ende Februar 2023 können Interessierte daran teilnehmen und ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen. In einem weiteren Schritt folgt der direkte Austausch durch Interviews, in Workshops sowie persönlichen Gesprächen. Diese Gespräche finden im März und April am „Gumpi-Standl“ statt, das an verschiedenen Orten an der Gumpendorfer Straße aufgebaut wird.

Auf Grundlage der eingebrachten Anliegen wird anschließend ein Leitbild mit den Anforderungen an die Neugestaltung der Gumpendorfer Straße erstellt. Darauf aufbauend erarbeitet der Bezirk gemeinsam mit den Fachdienststellen einen konkreten Gestaltungsvorschlag. Erste Ergebnisse sind für Winter 2024 vorgesehen, die Umbauarbeiten starten voraussichtlich 2025.

Weitere Informationen: mitgestalten.wien.gv.at, mariahilf.wien.gv.at

