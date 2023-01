3,5 Millionen sahen Kitzbühel-Wochenende im ORF, bis zu 1,4 Millionen den Slalom

Nächster Halt: 2x Nightrace in Schladming am 24. und 25. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - 85.000 waren live in Kitzbühel, insgesamt 3,5 Millionen Sportfans via ORF 1 bzw. ORF SPORT + live beim Hahnenkamm-Wochenende mit dabei (weitester Seherkreis), das sind 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren. Den Topwert erzielte dabei die Abfahrt am 21. Jänner 2023 mit bis zu 1,454 Millionen und durchschnittlich 1,165 Millionen Skifans bei 70 Prozent Marktanteil (69 bzw. 78 Prozent in den jungen Zielgruppen). Der spannende zweite Slalomdurchgang am 22. Jänner erreichte bis zu 1,430 Millionen bei einem Schnitt von 1,206 Millionen und 64 Prozent Marktanteil (58 bzw. 57 Prozent MA in den jungen Zielgruppen). Bereits Durchgang 1 hatte bis zu 1,033 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Die erste Abfahrt am 20. Jänner sahen bis zu 893.000 bei 65 Prozent Marktanteil. Den Hauptabend-Rückblick „Die Gams ist los! Best of Kitzbühel 23“ ließen sich gestern, am 22. Jänner, in ORF 1 im Schnitt 316.000 bei 10 Prozent Marktanteil nicht entgehen.

Die Video-Streams zum heurigen Kitzbühel-Wochenende reichten von der gesamten aktuellen TV-Berichterstattung aus und über Kitzbühel inkl. der Rennen bis zu Dokumentationen und wurden ebenfalls sehr stark genutzt: Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) erzielten die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Videos-on-Demand des ORF auf der ORF-TVthek, im sport.ORF.at-Newsroom und im ORF-Ski-alpin-Special vom 19. bis 22. Jänner in Österreich bisher insgesamt 845.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge), 2,7 Millionen Bruttoviews (registrierte Videostarts) und ein Gesamtnutzungsvolumen von 25 Millionen Minuten. Stärkster Live-Stream war die Abfahrt am 20. Jänner mit einer Durchschnittsreichweite von 50.660.

Nächstes Spektakel: Zweimal Nightrace am 24. und 25. Jänner in ORF 1

Nach dem Sportspektakel ist vor dem Sportevent: Zwei Tage nach Kitzbühel steht traditionell der Nachtslalom von Schladming auf dem ORF-Programm. Heuer ergänzt durch eine Besonderheit: Am 25. Jänner steht erstmals auch ein Riesenslalom auf dem Programm, dessen zweiter Durchgang in der Primetime ebenfalls zum Nightrace wird. Aus dem Hexenkessel im Ennstal melden sich für den ORF beim Slalom Oliver Polzer und Thomas Sykora, im Zielraum analysieren Rainer Pariasek und Benni Raich. Beim Riesenslalom ist Hans Knauß Kokommentator und Thomas Sykora geht mit der Helmkamera über die Piste. Regie führt in Schladming Michael Kögler.

Der Übertragungsfahrplan im Überblick:

Dienstag, 24. Jänner

17.00 Uhr: 1. Durchgang Slalom

20.15 Uhr: 2. Durchgang Slalom

Mittwoch, 25. Jänner

17.20 Uhr: 1. Durchgang Riesenslalom

20.15 Uhr: 2. Durchgang Riesenslalom

Das Nightrace im ORF Steiermark

Der ORF Steiermark widmet sich mit einem ausführlichen trimedialen Programmangebot den beiden sportlichen Top-Events und sorgt für eine umfassende und spannende Vor-, Renn- und Nachberichterstattung rund um das spektakuläre Nightrace und den Nacht-Riesentorlauf. Besonderes Highlight dabei ist die ORF-Steiermark-Bühne in der Schladminger Weltcupmeile, die von 23. bis 25. Jänner tolle Stimmung und attraktive Unterhaltung bietet – u. a. mit einer Live-Radiosendung, Special Guests und DJ Erich Fuchs. Außerdem lädt der ORF Steiermark alle User und Userinnen dazu ein, über den legendärsten Nightrace-Moment abzustimmen.

Der legendärste Nightrace-Moment − Online-Voting auf steiermark.ORF.at

Der traditionelle Nachtslalom in Schladming zählt zu den Klassikern im alpinen Ski-Weltcup. Seit mehr als 25 Jahren findet das Rennen auf dem Zielhang der Planai schon statt und jedes Jahr ist es ein Highlight. Anlässlich des bevorstehenden 26. Nachtslaloms sucht der ORF Steiermark den legendärsten Nightrace-Moment.

Die ORF Steiermark-Sportredaktion hat dafür zehn Rennen vorausgewählt und auf steiermark.ORF.at vorgestellt: Alle User und Userinnen sind bis einschließlich 23. Jänner eingeladen, auf steiermark.ORF.at abzustimmen, welcher dieser Nachtslaloms der legendärste war. Das Ergebnis des Online-Votings wird am Dienstag, 24. Jänner, in „Guten Morgen, Steiermark“ (5.00 bis 9.00 Uhr) auf Radio Steiermark bekanntgegeben.

Am 24. Jänner steht Radio Steiermark ganz im Zeichen des traditionellen Nachtslaloms. Nach der Sendung „Nightrace – der Countdown“ von 12.00 bis 14.00 Uhr bringt Radio Steiermark von 14.00 bis 22.00 Uhr ein zweiteiliges Nightrace-„Extra“: Den ersten Teil gibt es von 14.00 bis 16.00 Uhr mit einem zweistündigen Special LIVE von der ORF-Steiermark-Bühne in Schladming, moderiert von Thomas Seidl. Von 16.00 bis 22.00 Uhr steht der zweite Teil des Nightrace-„Extra“ auf dem Radio-Steiermark-Programm, durch die Sendung führt Sigrid Hroch. Mit dem Beginn des 1. Durchgangs startet auch die Renn-Berichterstattung, Florian Prates kommentiert den Nachtslalom live auf Radio Steiermark.

„Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St) zeigt am Renntag, 24. Jänner, die schönsten Bilder, Höhepunkte des Tages und einen Rückblick auf die Veranstaltungen des Vorabends – dazu gibt es einen Live-Einstieg nach dem ersten Durchgang des Nachtslaloms: Reporter Robert Neukirchner informiert über die Neuigkeiten auf der Planai und bringt eine Analyse des ersten Rennteils.

25. Jänner:

Der ORF Steiermark setzt am 25. Jänner seine Schwerpunkt-Berichterstattung zu den Weltcuprennen in Schladming fort. Radio Steiermark bringt u. a. eine Nachlese zum 26. Nightrace und informiert über die finalen Vorbereitungen zum Nacht-Riesentorlauf in Schladming. Von 17.00 bis 19.00 Uhr und von 21.00 bis 22.00 Uhr stehen weitere „Extra“-Sendungen auf dem Radio-Steiermark-Programm: Florian Prates kommentiert live den ersten und zweiten Durchgang des Riesentorlaufs, die Moderation der Spezialsendungen übernimmt Thomas Seidl.

Einen Live-Beitrag von der Planai gibt es auch wieder in „Steiermark heute“ (19.00 Uhr, ORF 2/St): Reporter Robert Neukirchner berichtet nach dem ersten Durchgang die aktuellen News und den Zwischenstand beim Riesentorlauf der Herren.

26. Jänner

„Das waren die Herren-Weltcuprennen auf der Planai“ heißt es am 26. Jänner: „Steiermark heute“ und Radio Steiermark blicken in abschließenden Bilanz-Berichten auf das Nightrace und den Nacht-Riesentorlauf 2023 zurück.

steiermark.ORF.at begleitet die Radio- und Fernsehberichterstattung und bringt ausführliche Beiträge über die Weltcuprennen in Schladming sowie zahlreiche Fotos und Videos vom Geschehen.

Auch „Guten Morgen Österreich“ widmet sich ab 23. Jänner dem Spektakel: Eva Pölzl und ORF-Steiermark-Reporter Hannes Kargl melden sich täglich ab 6.30 Uhr in ORF 2 mit den aktuellsten News und Hintergrundberichten. Kargl featured dabei neben dem legendären Nightrace auch den Riesentorlauf, der heuer zum ersten Mal in Schladming stattfinden wird, berichtet aber auch von den Vorbereitungen zum Skiflugweltcup am Kulm. Außerdem bittet er Annemarie Moser-Pröll zum Gespräch über Allzeitrekorde und die Formkurve der ÖSV-Damen.

„Rund um Schladming“ blickt ORF III in einer neuen „Landleben“-Produktion am Donnerstag, dem 26. Jänner, um 13.00 Uhr:

Der Film von Wolfgang Niedermair widmet sich den weniger bekannten Seiten des trotz seiner Bekanntheit als steirisches Ski-Mekka noch immer beschaulichen Orts voller landschaftlicher Reize, geprägt von der einer bergbäuerlichen Lebenskultur

Hitradio Ö3 LIVE beim Nightrace in Schladming

Die Ö3-Hörer/innen sind bei beiden Entscheidungen dabei, wenn die Rennen am Dienstag und Mittwoch in Schladming über die Bühne gehen:

Die Ö3-Sportreporter Adi Niederkorn und Daniel Kulovits melden sich live aus Schladming und berichten über die Rennen, liefern Hintergrundinformationen sowie Interviews mit den Skistars.

Umfassende Berichterstattung zum Schladminger Nachtslalom auf sport.ORF.at, ORF-TVthek und im ORF TELETEXT

Wintersport-Fans können die beiden „Nightraces“ in Schladming auch via Web und Apps bequem mitverfolgen: Das Angebot von sport.ORF.at, ORF-TVthek und ORF-Ski-alpin-Special umfasst Live-Streams und Videos-on-Demand der ORF-Übertragungen, einen Live-Ticker bei den Rennen, ausführliche Storys und Tabellen. Der ORF TELETEXT informiert ab Seite 260 ebenfalls über das Geschehen in Schladming.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at