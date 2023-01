Konzert „12 Monate in 12 Liedern“ im Bezirksmuseum 21

Information und Reservierung für 28. Jänner: eva.krapf@gmx.at

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ organisiert wieder einen Musik-Abend im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Am Samstag, 28. Jänner, beginnt dort um 18.00 Uhr ein liebevoll arrangiertes Programm mit dem Titel „Eine Stunde ist ein Jahr... oder 12 Monate in 12 Liedern“. Die Gäste hören Kompositionen der Tondichter Heinz Lemmermann und Karl Stropp.

Yvonne Preisler (Sopran), Marcelo Okay (Tenor), Thomas Schmidt (Tenor) und weitere Künstler*innen treten am Samstag auf. Das Motto dieses Konzerts lautet „Musikalische Erinnerungen an den ‚Lauf der Zeit‘“. Der Beethoven-Verein ersucht das Publikum um einheitliche „Eintrittsspenden“ (15 Euro pro Person). Auskunft und Reservierung: Telefon 271 96 24 (Eva Krapf) bzw. E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Der ehrenamtlich tätige Bezirkshistoriker Ferdinand Lesmeister leitet das Floridsdorfer Bezirksmuseum und erstellt monatlich einen Veranstaltungskalender. Auskünfte gibt der Museumsverantwortliche unter der Rufnummer 0664/55 66 973. Kontakt per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

