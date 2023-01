DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Alexandra Meissnitzer und Christian Dolezal am 24. Jänner in ORF 1

Anschließend: „Rundfahrt“ mit den „Science Busters“ in der 125. Ausgabe

Wien (OTS) - Taufrische Gags, Gags, Gags und zwei neue Gäste präsentieren Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 24. Jänner 2023, um 22.15 Uhr in ORF 1: Skilegende Alexandra Meissnitzer spricht über die ÖSV-Krise und Schauspieler und Neo-Kabarettist Christian Dolezal über sein erstes Comedyprogramm. Anschließend um 23.15 Uhr machen die „Science Busters“ für die 125. Ausgabe eine „Rundfahrt“. Martin Puntigam, Florian Freistetter, Helmut Jungwirth und Universitätshund Woody fragen sich u. a.: Kann man auch einen Triathlon bestreiten, wenn man nur zwei Sportarten beherrscht?

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.15 Uhr

Alexandra Meissnitzer verfolgt als ORF-Expertin die ÖSV-Krise hautnah mit und kann dabei als ehemalige Gesamtweltcupsiegerin, zweifache Weltmeisterin und Olympia-Medaillengewinnerin aus eigener Erfahrung vom Skisport berichten. Sie kommt direkt aus Cortina, wo sie mit Herz und Helmkamera von der Abfahrt der Damen berichtete.

Er ist ein Newcomer unter den Solokabarettisten: Christian Dolezal spricht über sein erstes Comedyprogramm „Herzschlampereien“, das von Freud und Leid der Liebe erzählt. Der Schauspieler ist aus der Serie „Schlawiner“ und von den österreichischen Theaterbühnen bekannt. Mit Alexandra Meissnitzer teilt er die „Dancing-Stars“-Erfahrung, obwohl er den Ballroom in der 13. Staffel als Erster verlassen musste.

Auch der „Willkommen Österreich“-Außenreporter Dave hat sich wieder in Schale geworfen und die Ballsaison mit Glamour und Glimmstängel eröffnet. Maschek bleiben am Ball der innenpolitischen Highlights. Und Russkaja lässt die Sendung mit der Schlussnummer taktvoll ausklingen.

„Science Busters: Rundfahrt“ um 23.15 Uhr

Für die 125. Ausgabe haben sich die „Science Busters“ eine Bergwertung vorgenommen. MC Martin Puntigam feiert gemeinsam mit Dr. Florian Freistetter (Astronomie), Univ.-Prof. Dr. Helmut Jungwirth (Molekularbiologie) sowie Universitätshund Woody die Königsetappe der laufenden Staffel. Couch-Potatoes wie Fitness-Junkies kommen gleichermaßen auf ihre Kosten, wenn die „Science Busters“ Antworten auf die brennenden Fragen finden: Kann man einen Triathlon bestreiten, wenn man nur zwei Sportarten beherrscht? Und kann man Ramen auch mit der Gabel essen?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at