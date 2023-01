TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: „Loipenlust – Der finnische Nationalsport erobert Vorarlberg“

Am 28. Jänner um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Unberührte Natur, tiefverschneite Wälder, nur der eigene Atem und das Zischen der schmalen Skier ist zu hören. Langlaufen gilt nicht nur als eine der effizientesten Bewegungsformen überhaupt, es lässt den Sportler auch zur inneren Ruhe finden und sorgt vor allem bei der klassischen Technik für Entschleunigung. In den vergangenen Jahren erlebt das Langlaufen einen regelrechten Boom. Auf der Loipe sind ältere Semester wie auch junge Menschen anzutreffen. Sie alle vereint die Leidenschaft zu einer Sportart, die ihr verstaubtes Image endgültig abgelegt hat.

„Loipenlust – Der finnische Nationalsport erobert Vorarlberg“ ist am Samstag, dem 28. Jänner 2023, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich am Samstag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Patricia Lipburger-Rehm

Kamera: Daniel Andrei, Nikolai Dörler, Günter Assmann

Schnitt: Alexander Rauch

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

