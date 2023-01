ORF-DialogForum „Alles super oder was?“

Am 26. Jänner im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 22. Februar in ORF III

Wien (OTS) - Der erfolgreichste Unternehmer. Die schönste Frau. Das beste Auto. In der öffentlichen Debatte sowie im Privaten überbieten einander die Superlative ebenso wie die Stereotype. Doch was bedeuten sie? Wer bestimmt, was ausgezeichnet wird? Was als vorbildhaft und anstrebenswert angesehen wird? Und nicht zuletzt: Was ist eigentlich (Medien-)Qualität und wem nützt sie? Über diese Fragen diskutieren im Rahmen eines ORF DialogForum am Donnerstag, dem 26. Jänner 2023, ab 13.00 Uhr im ORF RadioKulturhaus:

Franz Essl, Wissenschafter des Jahres 2022

Wanda Moser-Heindl, Gründerin „SozialMarie“

Daniela Kraus, Generalsekretärin Presseclub Concordia

Florian Klenk, Chefredakteur „Falter“

Mathias Huter, Obmann „Forum Informationsfreiheit“

sowie

Jasmin Chalendi, Politologin und Jus-Studentin

Daniel Waidinger, Bundes- und Wiener Landesjugendreferent YOUNG younion

Moderiert wird das ORF-DialogForum von Klaus Unterberger, ORF Public Value.

Die Diskussionsveranstaltung wird live auf zukunft.ORF.at gestreamt und am Mittwoch, dem 22. Februar 2023, um 0.05 Uhr in ORF III ausgestrahlt.

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.

Rückfragen & Kontakt:

ORF – Unternehmenskommunikation

Tatjana Fiedler

(01) 87878 – DW 14652

presse.ORF.at