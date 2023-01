Studieren ohne Matura: Neuer, kompakter Vorbereitungskurs

Salzburg/Puch-Urstein (OTS) - Auch für Personen, die keine Matura haben, gibt es Wege, ein Bachelorstudium zu beginnen. Gemeinsam mit dem BFI hat die FH Salzburg eine Möglichkeit geschaffen, die notwendigen Zusatzprüfungen für beruflich Vorqualifizierte nach einem kompakten Vorbereitungskurs abzulegen.

Mit April 2023 startet das BFI Salzburg in Kooperation mit der FH Salzburg einen Intensivkurs für die Studienberechtigungsprüfung. Personen, die bereits über gute Kenntnisse und Kompetenzen in den Hauptfächern verfügen, können so innerhalb von drei Monaten kompakte Vorbereitungskurse besuchen und die notwendigen Teilprüfungen der Studienberechtigungsprüfung absolvieren.

Das neue Angebot richtet sich an alle, die durch berufliche Qualifikation mit Zusatzprüfungen die Studienzulassung erhalten möchten, oder an einer Studienberechtigungsprüfung interessiert sind. FH-Geschäftsführer Dominik Engel: „Wir freuen uns sehr, dass es ab sofort dieses kompakte Angebot zur Weiterqualifizierung gibt. Das macht es einfacher für Personen, die auf dem ‚zweiten Bildungsweg‘ studieren möchten und fördert die soziale Durchlässigkeit. Individuelle Umstände erfordern individuelle Lösungen!“

„Dem schließen wir uns an. Unser Ziel als Berufsförderungsinstitut der Arbeiterkammer Salzburg ist die Förderung von Chancengleichheit und individuellen Bildungswegen. Das neue Angebot in Kooperation mit der FH Salzburg ist in diesem Zusammenhang ein weiterer wichtiger Schritt.“, so Franz Fuchs-Weikl und Stefanie Slamanig, Geschäftsführung am BFI Salzburg.

Der kompakte Vorbereitungskurs findet von April bis Juli an jeweils 2-3 Abenden pro Woche statt. Der Kurs schließt mit den Zusatzprüfungen ab, die unter bestimmten Voraussetzungen zum Studium berechtigen. Parallel können sich Interessierte auch schon für ein Studium an der FH Salzburg ab Herbst 2023 bewerben.

Beratungsgespräch und Online-Infosession: Interessierte können ein persönliches Beratungsgespräch mit dem Team der Studienberatung vereinbaren. Zusätzlich gibt es im Rahmen der Online-Infosessions der FH Salzburg am 24. Jänner (17:30 Uhr) einen Vortrag zu „Studieren ohne Matura“.



