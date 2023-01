Amtshaus 13: Neue Broschüre „Römische Wasserleitung“

Anmeldung zur Präsentation am 26.1.: post@bv13.wien.gv.at

Wien (OTS/RK) - Von Februar 1990 bis Juli 2013 fungierte Heinrich Gerstbach als Bezirksvorsteher von Hietzing. Gerstbach stellt am Donnerstag, 26. Jänner, ab 18.30 Uhr, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) eine Broschüre mit dem Titel „Die Römische Wasserleitung durch Hietzing nach Vindobona“ vor. Der frühere Bezirkschef ist der Verfasser des informativen Werks. Neben Erklärungen enthält die Publikation auch Bilder und Pläne. Der Eintritt zur Präsentation ist frei. Für die Teilnahme an der Veranstaltung sind Anmeldungen nötig: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) bzw. E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Herausgeber der aufschlussreichen Lektüre ist der „Hietzinger Museumsverein“. Die neue Broschüre wird bei der Veranstaltung gegen Spenden in der Höhe von 20,00 Euro abgegeben. Sämtliche Druckkostenbeiträge erhält das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Später kann man die Wasserleitungs-Dokumentation direkt im Museum beziehen. Offen sind die Museumsräume am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) und am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr). Sperre: Schulfreie Tage und Feiertage. Mehr Informationen über das Bezirksmuseum Hietzing im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Wien Kulturgut - Historische Wasserleitungen: www.wien.gv.at/kultur/kulturgut/geschichte/wasserleitung.html

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse