ÖAMTC: Starke Schneefälle in Südösterreich führten am Montag zu Behinderungen

A11 durch querstehende Lkw blockiert

Wien (OTS) - Große Neuschneemengen führten am Montag speziell in Kärnten zu umfangreichen Behinderungen auf den Straßen, berichtete der ÖAMTC.

So kamen Autofahrende etwa auf der Karawanken Autobahn (A11) in Kärnten an liegen gebliebenen Lkw auf Höhe Sankt Jakob im Rosental Richtung Slowenien nicht vorbei und mussten über eine Stunde Zeitverlust in Kauf nehmen. Auch im Großraum Völkermarkt gab es zeitweise kein Weiterkommen.

Querstehende Lkw führten auch in der Steiermark auf der Friesacher Straße (B317) zu Behinderungen, hier konnten Pkw allerdings seitlich vorbeifahren.

Angaben des ÖAMTC zufolge wurden über etliche Bergstraßen, wie etwa Loibl-, Wurzen-, Gailberg- und Plöckenpass Kettenpflichten verhängt.

Laut Wettervorhersage sollen die Schneefälle im Laufe des Tages auch auf Osttirol, die Steiermark und das Südburgenland sowie auf den Tiroler Alpenhauptkamm, Salzburg und den Süden Ober- und Niederösterreichs übergreifen. ÖAMTC-Tipp: Nicht notwendige Fahrten sein lassen, spart Stress und Geld.

