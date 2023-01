AVISO Mozarthaus Vienna: Neue Sonderausstellung „Cherubino alla vittoria!“

Mozarts Figaro-Arie im Kontext der Militärmusik

Wien (OTS/RK) - Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, präsentiert ab 27. Jänner 2023 die neue Sonderausstellung „Cherubino alla vittoria!“ – Mozarts Figaro-Arie im Kontext der Militärmusik“. In der sogenannten Militärarie am Ende des ersten Akts der Oper „Le nozze di Figaro“ offenbart der Titelheld dem eben zum Offizier beförderten Pagen Cherubino die Schrecken des Soldatenlebens. Kürzlich wurde ein zeitgenössischer österreichischer Militärmarsch aufgefunden, der eine frappante thematische Ähnlichkeit mit dem abschließenden Marsch in der besagten Figaro-Arie aufweist. Kannte Mozart diesen Militärmarsch und setzte er ihn bewusst in seiner Oper ein? Wenn ja, dann hat er ihn mit ein paar genialen Kunstgriffen ‚bühnentauglich‘ gemacht und der Szene damit einen noch größeren Wirklichkeitsbezug verliehen. Die Ausstellung in Kooperation mit der Wienbibliothek im Rathaus zeigt Mozarts Figaro-Arie im Kontext der Militärmusik.

Zeit: Donnerstag, den 26. Jänner 2023, 11:00 Uhr

Ort: Mozarthaus Vienna, Domgasse 5, 1010 Wien

Bei der Presseführung stehen der Kurator der Ausstellung, Thomas Aigner, stv. Direktor Wienbibliothek im Rathaus für Ihre Fragen zur Verfügung.

