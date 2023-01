FC Bayern vs. 1. FC Köln: Österreicher-Duell in der Deutschen Bundesliga am Dienstag LIVE auf PULS 24

PULS 24 zeigt morgen um 20:10 Uhr live das Top-Spiel aus der Deutschen Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem 1. FC Köln - auch im Livestream auf puls24.at/sport.

Wien (OTS) - Am Dienstag, den 24. Jänner gibt’s live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at um 20:10 Uhr das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Köln zu sehen. Das Team von Cheftrainer Julian Nagelsmann und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer bekommt es mit Köln und den Ex-Rapidlern Florian Kainz und Dejan Ljubicic zu tun. Nach dem 1:1 bei RB Leipzig zum Frühjahrsauftakt der Deutschen Fußball-Bundesliga am Freitag wollen die Bayern den Sieg. Die Kölner kommen nach dem 7:1-Kantersieg gegen Werder Bremen mit viel Selbstvertrauen nach München. Stargast im Studio wird Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid sein, der die Kölner bestens kennt, unter anderem aus seiner Zeit als Co-Trainer unter Peter Stöger.



PULS 24 SPORT-Team bei FC Bayern vs. 1. FC Köln:

Moderator: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Experte: Johnny Ertl

Field Reporter: Mario Hochgerner

Stargast und Co-Kommentator: Manfred Schmid

FC Bayern vs. 1. FC Köln

Am Dienstag, den 24. Jänner um 20:10 Uhr live auf PULS 24, im Livestream auf puls24.at und in SAT.1 Österreich



Die Deutsche Fußball-Bundesliga live auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich sowie im Livestream auf puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

Lukas Strecker

lukas.strecker @ prosiebensat1puls4.com