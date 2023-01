Zwangsimpfung für 19-jährige Epilepsie-Patientin soll bald vollzogen werden

MFG OÖ. unterstützt die betroffene Familie nach Kräften

Oberösterreich (OTS) - Zahlreiche Leser fieberten beim schockierenden Fall der heute 86-jährigen Inna Zhvanetskaya mit, die in Deutschland per Gerichtsbeschluss zwangsgeimpft werden sollte. Doch es handelt sich nicht um einen Einzelfall. In einer Betreuungseinrichtung in St. Isidor, Leonding bei Linz, hat eine Erwachsenenvertreterin für eine 19-jährige Epilepsiepatientin ohne Not und Indikation die Zwangsimpfung “gegen Covid-19” verfügt. Diese soll bereits kommende Woche stattfinden. Die Partei MFG unterstützt die betroffene Familie nach Kräften und hat um Information der Öffentlichkeit ersucht.

Hier geht es zum Bericht >>

Zum Bericht zum Video

