Großartiger Aufwärtstrend bei Lehrlingsausbildung in Wien

Neuer Rekord an Lehranfänger:innen mit knapp 5.000 Lehrlingen in Wiener Betrieben

Wien (OTS/RK) - „Ich freue mich sehr, dass Wien in der Lehrlingsausbildung ein Aufwärtstrend gelungen ist. Die Lehre ist eine Ausbildung, die alle Chancen offenhält“, sagt Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien. Die Lehrlingsausbildung im dualen System verbindet Wissensvermittlung in der Berufsschule mit betrieblicher Ausbildung. Ausgebildete Fachkräfte sind sehr gefragt und die Wahl eines Lehrberufs ist keine endgültige Entscheidung, sondern ein Start ins Berufsleben. Die Pädagog*innen in den Berufsschulen sind neben der Vermittlung von Fachwissen wichtige Begleiter*innen ins Erwachsenenleben „Wien ist eine wachsende Stadt und talentierte, begeistere junge Menschen mit fundierter Ausbildung und guten Berufschancen sind besonders wichtig für uns alle“, so Himmer weiter.

Die Stadt Wien beschäftigt gemeinsam mit WiGev, dem Wiener Gesundheitsverbund, mehr als 600 Lehrlinge in rund 20 Lehrberufen.

„Dass die Wiener Betriebe wieder mehr Lehrlinge aufnehmen, ist sehr erfreulich“, sagt Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien. „Sie haben erkannt, was zu vielen Unternehmen noch immer nicht durchgedrungen ist: Wer Fachkräfte braucht, muss dafür auch selbst etwas tun. Die Bereitschaft von Unternehmen, Lehrlinge auszubilden und Mitarbeiter*innen weiterzubilden sinkt seit mehreren Jahren kontinuierlich, und das, obwohl immer davon die Rede ist, dass Bildung der Schlüssel für eine gute berufliche Zukunft ist. Ich bin sehr froh, dass viele Wiener Betriebe die Zeichen der Zeit erkannt haben und wieder verstärkt auf Lehrlingsausbildung setzen. Sie ermöglichen damit fast 5.000 neuen Lehrlingen in den unterschiedlichsten Bereichen einen guten Start ins Berufsleben und sorgen zugleich dafür, dass es ausreichend gut ausgebildete Fachkräfte in wichtigen Zukunftsberufen gibt.“



