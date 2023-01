Value One: Development Geschäftsbereich mit neuer Geschäftsführung

Der neu strukturierte Development Bereich der Value One geht mit Kerstin Robausch-Löffelmann, Klemens Anderl und Sebastian Gruber als neue Geschäftsführungsebene ins Jahr 2023.

Wien (OTS) - Das neue Management-Team übernimmt ab sofort die nationalen und internationalen Agenden des zusammengelegten Development Geschäftsbereichs. Value One reagiert auf das dynamische Marktumfeld und bündelt ihre Kräfte im Development in einer Gesellschaft. Ein proaktiver Schritt für die Value One-Positionierung in den kommenden Jahren.

Dr. Andreas Köttl, CEO Value One, erläutert: „In diesem Jahr ist die gesamte Branche mit einem sich schnell verändernden Marktumfeld konfrontiert. Um in diesem dynamischen Klima stark aufgestellt zu sein, haben unsere Development-Einheiten ihre Kräfte gebündelt. Mit unserer neu geschaffenen Struktur, dem neuen Geschäftsführungs-Team und unserem gebündelten Fachwissen sind wir jetzt gut gerüstet, um unseren nationalen als auch internationalen Erfolg weiter auszubauen.“

Durch die neue Geschäftsführung wird auch das Leistungsportfolio der Value One erweitert. Das neugebildete und vergrößerte Team mit rund 50 Mitarbeiter:innen beschäftigt sich zusätzlich zu klassischen Neubauentwicklungen auch mit sogenannten Brownfield-Entwicklungen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Renovierung oder Sanierung von Bestandsimmobilien. Ein Ziel ist es, Portfolios von Bestandshaltern und einzelne Immobilien ESG- und EU-Taxonomie-konform zu machen.

Kerstin Robausch-Löffelmann (45) ist seit Dezember 2019 bei Value One und seit Beginn dieses Jahres Managing Director für Development. Zuvor war sie zwei Jahre als Expertin für Projektentwicklung und Geschäftsführung in Niederösterreich bei der NID - NOE Immobilien Development GmbH. Von 2011 bis 2016 arbeitete Robausch bei Vasko und Partner (u.a. Generalplanung und technische Oberleitung bei der Sanierung des ORF Küniglberg und Geriatrie Zentrum Donaustadt). Sie ist Ziviltechnikerin für Architektur und Immobilientreuhänderin.

„Seit meinem 14. Lebensjahr schlägt mein Herz für das Bauwesen, daraufhin habe ich die HTL für Hochbau und Restaurierung besucht und während meines Architekturstudiums absolvierte ich Ausbildungen von Graz bis Sydney“, so Robausch-Löffelmann. „Die vielfältigen Herausforderungen in der Projektentwicklung mit dem besonderen Qualitätsanspruch der Value One in vielen Bereichen und vor allem die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen beteiligten Menschen machen meine Aufgabe jeden Tag aufs Neue spannend. Alles bleibt anders und das ist gut so."

Sebastian Gruber (38) ist bereits seit drei Jahren als Geschäftsführer für die internationalen Immobilienprojektentwicklung verantwortlich und verantwortet seit Beginn dieses Jahres in der neuen Struktur als Managing Director die Bereiche Akquisition und Transaktion der Value One Development. Gruber war ein Jahr bei der Value One als Head of Operations tätig, bevor er vor drei Jahren zum Geschäftsführer für internationale Expansion aufstieg. Zuvor arbeitete er rund acht Jahre bei der PKF hospitality group, wo er vom Consultant bis zum Director alle Stufen durchlief. Er absolvierte ein betriebswirtschaftliches Studium mit Tourismusschwerpunkt und verschiedenen Auslandsaufenthalten in den Niederlanden, der Dominikanischen Republik und Kanada. Nach einem Jahrzehnt in der internationalen Hotelimmobilienberatung und diversen Positionen in verschiedenen Tourismusunternehmen im In- und Ausland bringt Gruber eine umfassende Expertise für die neue Stelle bei Value One Development mit.

„Durch die Zusammenführung der beiden Development Gesellschaften und die Integration vormals ausgelagerter Funktionen setzen wir zahlreiche strategische Weichenstellungen um. In einem dynamischen und chancenreichen Marktumfeld wird dies wichtiger als je zuvor sein“, so Gruber.

Seit April 2021 war Klemens Anderl (36) bei Value One zuständig für Liegenschaftsakquisition, Unternehmensplanung, Budgetierung und Strategie der Value One Development (Inland). Der erfahrene Betriebswirt hat mehrjährige internationale Berufserfahrung u. a. in Anlagenbau, Industrie und Unternehmensberatung, darüber hinaus verfügt er über Kenntnisse im Finanzmanagement, Unternehmensplanung- und Strategie, Prozessoptimierung sowie Mergers & Acquisition. Auslandserfahrungen sammelte er u.a. in den USA, China, Russland und verschiedenen europäischen Ländern. Ein Jahr lang war Anderl bei der Consulting AG als Projektleiter tätig, davor rund vier Jahre bei der Rath AG und zwei Jahre bei der Otis GmbH. Seit Beginn dieses Jahres ist Anderl in der Geschäftsführung der Value One Development und verantwortet die kaufmännische Leitung des Unternehmens.

Anderl über seine neue Position: „An der Projektentwicklung reizt mich, dass die gemeinsame Arbeit aller Projektbeteiligten in sichtbaren Werten gipfelt. Bei Value One sind diese Werte Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Gebäude, die über Jahrzehnte ihre Berechtigung haben. Die aktuellen Herausforderungen in der Immobilienbranche zeigen umso mehr, dass die Entwicklung von nachhaltigen und gesellschaftlich sinnvollen Projektentwicklungen endlich wieder in den Vordergrund rücken muss. In diesem Sinne ist Value One bereit, die Anforderungen der Zukunft anzunehmen.“



Über Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Digital Solutions arbeiten mehr als 200 Mitarbeiter:innen an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro in fünf europäischen Ländern realisiert. Unter Berücksichtigung unserer ESG-Strategie werden außergewöhnliche Lebensräume gestaltet und für kommende Generationen erhalten. Aktuell leben und arbeiten mehr als 7.000 Menschen in unseren Immobilien. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Premium-Studenten-Apartments von MILESTONE in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen. www.value-one.com



