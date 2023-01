Tag der Bildung: Mehr Aufmerksamkeit für das zentrale Zukunftsthema

Wien (OTS) - Der Österreichische Bundesverlag stellt zum Tag der Bildung am 24. Jänner die unzähligen Bildungsheld*innen ins Rampenlicht und startet einen Dialog, wie Veränderung im Bildungssystem im Großen und Kleinen möglich wird.



Wien, am 23. Jänner 2023 – Jeden Tag engagieren sich unzählige Menschen in Österreich für Bildung. Das sind allen voran natürlich die Lehrkräfte, aber auch Eltern, Initiator*innen und Mitarbeitende in Bildungsinitiativen oder -unternehmen. Nicht zuletzt Schüler*innen selbst müssen auf ihrem Bildungsweg so einige Hindernisse überwinden. „ Unser Bildungssystem macht es Lehrer*innen, Schüler*innen und Engagierten oft nicht leicht. Dennoch bleiben viele von ihnen motiviert, setzen sich tatkräftig ein und bewegen dabei viel. Das macht sie für uns zu Bildungsheld*innen ”, erklärt Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv (Österreichischer Bundesverlag): „ Held*innen sind nicht die VIPs, die im medialen Rampenlicht stehen. Ganz im Gegenteil: es sind die vielen, die sich täglich, meist unbeachtet von der Öffentlichkeit, dafür einsetzen, dass junge Menschen ihre Potenziale entfalten können. Häufig bekommen sie dafür wenig Wertschätzung und werden im öffentlichen Bildungsdiskurs kaum gehört. ”

öbv schafft Austausch zwischen Bildungsheld*innen

Der Österreichische Bundesverlag stellt im Jahr 2023 diese Bildungsheld*innen ins Zentrum, schafft Sichtbarkeit und stößt einen Austausch zwischen ihnen an. „ Es gibt schon so viele tolle Ideen und spannende Projekte in der Bildung. Aber Lehrer*innen und andere Engagierte äußern uns gegenüber oft, dass ihnen die Möglichkeit zum Austausch untereinander fehlt ”, so Schulyok.„ Deswegen planen wir im Jahr 2023 verschiedene Aktivitäten, um Bildungsheld*innen zu vernetzen und Bildungsanliegen mehr in den Fokus des öffentlichen Diskurses zu rücken. ”

Bildungstalks, Podcast und mehr

Den Auftakt bildet dabei der Bildungstalk “Bildungsheld*innen – wir gestalten täglich die Schule der Zukunft!” am 24. Jänner im Wiener Museumsquartier, bei dem Lehrer*innen und andere Bildungsbegeisterte sich austauschen und neue Ideen teilen können. Eine neue Staffel des Podcasts #klassezwanzigzukunft greift aktuelle Bildungsthemen und Ideen zur Schule von morgen auf, ein Bildungsmagazin nimmt die Bildungsheld*innen und innovative Ansätze in der Bildung in den Blick und weitere Aktionen im Laufe des Jahres rücken das Thema Bildung in den Fokus der Öffentlichkeit. Schulyok ist zuversichtlich, auch wenn noch viel zu tun ist: „ Aktuell wird mehr über den Tag der Jogginghose berichtet und diskutiert als über den Tag der Bildung. Das zeigt, dass wir als Gesellschaft noch viel Arbeit vor uns haben. Bildung und die unzähligen Bildungsheld*innen verdienen mehr Wertschätzung, Sichtbarkeit und Unterstützung.“

Weitere Informationen:

öbv Bildungstalk am 24.1.2023 um 17 Uhr in der MQ Libelle: Anmeldung hier.

Podcast #klassezwanzigzukunft





