Kärnten-Wahl – „Wann, wenn nicht jetzt?“ - Team Kärnten-Spitzenkandidat Köfer präsentiert Wahl-Plakat

Klagenfurt (OTS) - Über 100.000 Menschen in Kärnten, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind. Die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer. Dramatische Probleme im Gesundheits- und Pflegebereich. Abwanderung. Postenschacher. Parteibuchwirtschaft. „Alle diese Entwicklungen prägen das Bild, das Kärnten abgibt“, betont Team Kärnten-Chef und Spitzenkandidat Bgm. Gerhard Köfer und erklärt damit den zentralen Slogan des aktuellen Plakats des Team Kärnten, das seit heute sichtbar ist: „Wann, wenn nicht jetzt? Kärnten ist reif für ein politisches Update. Wann, wenn nicht jetzt, muss diese Veränderung stattfinden. Die Wähler haben am 5. März die Chance, soziale Verbesserungen mit einer Stimme für das Team Kärnten zu wählen.“



Köfer: „Das Plakat soll eine Form von Wechsel- und Aufbruchstimmung verdeutlichen. Beides haben wir am Freitag bei unserem Wahlkampfauftakt sowie in unzähligen persönlichen Gesprächen mit Bürgern hautnah erleben dürfen.“ Ergänzend hält Köfer fest, dass das Team Kärnten keine teuren Agenturen benötigt, die Sprüche liefern.



