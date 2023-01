Sechs Verkehrstote in der vergangenen Woche

20 Verkehrstote zwischen 1. und 22. Jänner 2023

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben zwei Fußgänger, zwei Pkw-Mitfahrer, ein Pkw-Lenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntag, 22. Jänner 2023, im Bezirk Bludenz, Vorarlberg, bei dem ein 28-jähriger Pkw-Lenker getötet wurde. Der Lenker verlor im Zuge eines Überholmanövers die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Leitschiene und stellte sich quer. Eine entgegenkommende, 49-jährige Pkw-Lenkerin, konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal in den Pkw des 28-Jährigen. Dieser verstarb aufgrund der schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Insassen des entgegenkommenden Pkws erlitten leichte Verletzungen und wurden an der Unfallstelle durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Gemeindestraßen, zwei auf Landesstraßen B und eine auf einer Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich, Tirol, Vorarlberg und Wien beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in jeweils einem Fall ein Fehlverhalten des Fußgängers, eine Missachtung von Ge-/Verboten, Überholen und Unachtsamkeit oder Ablenkung. Ein tödlicher Verkehrsunfall war ein Alleinunfall.





Vom 1. bis 22. Jänner 2023 gab es im österreichischen Straßennetz 20 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2022 waren es 15 und 2021 10.

