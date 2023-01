HausBau+EnergieSparen Tulln 2023 mit mehr als 27.000 Besuchern

Zum gewohnten Termin und rechtzeitig zum Start in die Bausaison fand die HausBau+EnergieSparen Tulln statt.

Gerade dieses Jahr mit widrigen Wetterverhältnissen hat sich das Programm der HausBau+EnergieSparen Tulln bewährt. Der breite Ausstellermix und das umfassende Beratungsangebot inklusive Vorträgen auf zwei Bühnen haben die HausBau+EnergieSparen Tulln als den Fixpunkt für den privaten Hausbau in Österreich etabliert. Dem entsprechend war auch heuer die Stimmung sehr positiv und unsere Aussteller hatten eine ausgezeichnete Frequenz an Interessenten. Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln

Tulln (OTS) - 280 Fachaussteller präsentierten auf 20.000 m² geballte Information in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Führende Hersteller zeigten die aktuellen Technologien und gleichzeitig waren die lokalen Fachpartner besonders stark vertreten. Trotz Schneefall am Samstag und am Sonntag konnten 27.479 Besucher gezählt werden.

„ Gerade dieses Jahr mit widrigen Wetterverhältnissen hat sich das Programm der HausBau+EnergieSparen Tulln bewährt. Der breite Ausstellermix und das umfassende Beratungsangebot inklusive Vorträgen auf zwei Bühnen haben die HausBau+EnergieSparen Tulln als den Fixpunkt für den privaten Hausbau in Österreich etabliert. Dem entsprechend war auch heuer die Stimmung sehr positiv und unsere Aussteller hatten eine ausgezeichnete Frequenz an Interessenten. “, Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln findet zum richtigen Zeitpunkt statt und bringt den richtigen Schwung für die kommende Saison. Für uns ist die Präsenz auf der Messe sehr wichtig, da wir hier die richtige Zielgruppe erreichen. Die Messe in Tulln ist bereits jetzt schon ein Fixtermin im Kalender für 2024.“, Dominik Krexner, Jürgen Krexner, Geschäftsführer smart:ex Elektrotechnik GmbH.

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist für uns eine sehr wichtige Messe. Wir sind bereits zum dritten Mal hier und haben unsere Zielgruppe auf der Messe erreicht. Wir sind mehr als zufrieden.“, Florian Mayrhofer, Geschäftsführer Mayrhofer Vertriebs GmbH / Der Mayrhofer.

„Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln haben wir ein breites Fachpublikum, angefangen vom klassischen Hausbauer bis zum Sanierer. Wir bieten Gesamtlösungen für alle Zielgruppen an und die Messe Tulln hat den Zahn der Zeit zum richtigen Zeitpunkt in Tulln getroffen.“, Roman Mohler, Teamleiter Vertrieb Siblik Elektrik GmbH & Co KG.

„Wir haben potenzielle Kunden und ein reines Fachpublikum mit konkreten Plänen auf der HausBau+EnergieSparen Tulln erreicht. Es ist die erste Messe zum Start in die Bausaison, zu einem sehr guten Zeitpunkt und für uns sehr wichtig.“, Roswitha Molterer, Betriebsleiterin REKORD Getzersdorf GmbH.

„Auf der Messe erreichen wir die richtige Zielgruppe: Angefangen von Hausbauer, Renovierer bis hin zum Eigenheimbesitzer. Deshalb ist die HausBau+EnergieSparen Tulln die wichtigste Messe für uns.“, Andreas Gartner, Vertriebspartner Langenlois Josko Fenster und Türen GmbH.

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist die perfekte Messe zum Start in die Bausaison und zugleich auch eine Prognose für das kommende Jahr. Die Fachbesucher kommen mit Plänen und konkreten Ideen und informieren sich. Wir haben auf der Messe die perfekte Zielgruppe erreicht. Raus aus Öl und Gas war natürlich das Hauptthema, angefangen von Heizkesseltausch bis hin zu Wärmepumpen. Wir sind auf jeden Fall 2024 wieder mit dabei.“, DI (FH) DI Rudolf Leitner, Leitner Haustechnik Ges.m.b.H.

„Der Besucherandrang war stärker als gedacht und wir sind mehr als zufrieden. Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist für uns sehr wichtig, da wir hier die richtige Zielgruppe erreichen. Das interessierte Fachpublikum kommt mit konkreten Vorstellungen und Projekten zu uns an den Messestand und wir konnten viele Kundenkontakte generieren. Natürlich sind wir 2024 wieder mit dabei.“, Martin Stidl, Gebietsleiter Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges.m.b.H.

„Wir sind bereits zum dritten Mal auf der HausBau+EnergieSparen Tulln und haben zu 100 Prozent unsere Zielgruppe erreicht. Wir konnten zahlreiche Kundenkontakte generieren und sind sehr zufrieden.“, Leopold Sperneder, Vertrieb Busch-Jaeger (eine Marke der ABB).

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist eine sehr wichtige Messe für uns. Hier treffen wir interessierte und gut vorinformierte Fachbesucher aus ganz Österreich. Mit dem Ergebnis der HausBau+EnergieSparen Tulln sind wir immer sehr zufrieden. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder hier in Tulln ausstellen werden.“, Rainer Fritz, Vertriebsleitung Österreich Vaillant Group Austria GmbH.

„Die HausBau+EnergieSparen Tulln ist sehr wichtig für uns, um auf kaufkräftige Kunden zu treffen. 2024 werden wir auf jeden Fall wieder ausstellen.“, Benjamin Russ, Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.

Die nächste HausBau+EnergieSparen Tulln findet wieder zum Start in die Bausaison von 19. bis 21. Jänner 2024 statt.

Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at