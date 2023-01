AK NÖ-Wieser zum Welttag der Bildung: Berufsorientierung als eigener Gegenstand ab der 5. Schulstufe fehlt nach wie vor

Nur mit Berufsorientierung kann Facharbeiter*innen-Mangel entgegengewirkt werden

St. Pölten (OTS) - Die neuen Lehrpläne für die Volksschulen, die AHS-Unterstufe und die Mittelschulen bringen zwar einige Fortschritte“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser. „Aber es fehlt die dringend notwendige umfassende Berufsorientierung , damit alle Schüler*innen wissen, welche Berufswege sie eigentlich einschlagen können“, so Wieser angesichts des Welttags der Bildung am 24. Jänner.



Positiv am neuen Lehrplan ist zum Beispiel, dass die Kompetenzorientierung im Vordergrund steht und verstärkt externe Expert*innen, z.B. von der Arbeiterkammer, eingebunden werden. Auch ist das „Österreichische Modell der Interessensvertretung und Sozialpartnerschaft“ ausdrücklich im Lehrplan verankert.

„Es fehlt aber weiterhin der Unterrichtsgegenstand "Berufsorientierung, Sozialkompetenz und Alltagskunde" ab der 5. Schulstufe in allen Schulformen“, kritisiert Wieser.



„Kinder und Jugendliche müssen wissen, wie die Arbeitswelt aussieht und welche beruflichen Zukunftschancen es für sie neben weiterbildenden höheren Schulen gibt", sagt Wieser. Die AK Niederösterreich fordert deshalb seit einigen Jahren, das Thema Berufsorientierung in allen Schulformen einzuführen. „Wir – die Gesellschaft und die Wirtschaft - können es uns nicht leisten, auf die persönlichen Stärken und Talente eines jeden einzelnen zu verzichten. Daher ist es umso wichtiger, dass diese Begabungen auch zu den passenden weiterführenden Ausbildungen nach der Pflichtschule führen“, so Wieser abschließend.

