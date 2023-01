„TOP 100“: 3SI zählt zu besten Immobilienentwicklern der Welt

Luxury Lifestyle Awards: Prämierung der weltweit besten Makler und Immobilienentwickler

Wien (OTS) - Nach mehreren internationalen und nationalen Preisen für erstklassige Bauprojekte in Wien wurde der Bauträger und Immobilienentwickler 3SI Immogroup nun mit der Listung unter den „TOP 100 of the World“ als führendes Unternehmen im Luxusimmobiliensegment ausgezeichnet.

„ Die Auszeichnung der „TOP 100 Real Estate Brokers and Developers“ ehrt und unterstreicht unser langjähriges, intensives Engagement, nachhaltigen, qualitativ hochwertigen und einzigartigen Wohnraum zu schaffen! “, freut sich 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt über die internationale Prämierung.

Alljährlich kürt das Gremium des Luxury Lifestyle Awards die Besten der Branche, darunter Immobilienentwickler und Makler im Luxussegment. Ausgezeichnet werden hier die gebotene Qualität, Niveau und Professionalität der ausgeübten Leistung, Vertrauenswürdigkeit, Engagement sowie Fachexpertise.

„ Wir wurden die letzten Jahre für unsere hohe Qualität in den Bereichen Altbauentwicklung und Neubauerrichtung ausgezeichnet, darunter für das Immobilienprojekt „The Heritage“ im 3. Wiener Gemeindebezirk, die Villensiedlung „The Unique“ am Döblinger Hackenberg oder den Stilaltbau „The Masterpiece“ im 8. Wiener Gemeindebezirk. Nun ganzheitlich als Unternehmen für die hohe Qualität unserer Immobilienentwicklung prämiert zu werden und zu den 100 Besten der Branche weltweit zu zählen, ist nochmaliger Ansporn, auch in Zukunft hochwertigen, stilvollen und nachhaltigen Wohnraum zu entwickeln! “, so Schmidt.

Der familiengeführte Immobilienentwickler 3SI Immogroup beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt mit über 200 realisierten Immobilienprojekten und einem jährlichen Ankaufsvolumen im dreistelligen Millionenbereich zu den führenden Projektentwicklern Österreichs.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Sedlacek, M.A.

AD Consult GmbH

+43 664 1991629

markus.sedlacek @ adconsult.at

Singerstraße 8/Top 6, 1010 Wien

www.adconsult.at