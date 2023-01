Terminerinnerung: Pressegespräch in Kindergarten am Montag

Städtische Einrichtungen in Wien am Dienstag geschlossen, Personalmangel nimmt zu

Wien (OTS) - Am Dienstag, 24.1.2023, ist Tag der Elementarpädagogik. Genau an diesem Tag haben die elementaren Bildungseinrichtungen in Wien geschlossen.

Warum das so ist, wird in einem Pressegespräch am Montag in einem Kindergarten erläutert.

Datum: 23.1.2023

Uhrzeit: 11.30 Uhr

Ort: Kindergarten im Bildungscampus Donaufeld (Donaufelder Straße 77, 1210 Wien)

Unter anderem berichten:

Manfred Obermüller, Vorsitzender der HG 1 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft

Karin Broukal, Abteilungsleiterin der MA 10

Sabine Holzer-Eisenmagen, Kindergarten-Leiterin

Judith Hintermeier, younion-Bundesfrauenreferentin und selbst Pädagogin

Als Gesprächspartner*innen stehen zusätzlich Pädagog*innen aus dem Bildungscampus Donaufeld zur Verfügung. Es besteht außerdem die Möglichkeit Kinder in ihren Gruppen zu filmen.

