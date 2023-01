Größtenteils salznasse bis matschige Fahrbahnen, teilweise Schneefahrbahnen

Räum- und Streueinsätze sind im Gange

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich gibt es am heutigen Sonntagmorgen größtenteils salznasse bis matschige Fahrbahnen, in höheren Lagen des Wald-, Most-und Industrieviertels vereinzelt Schneefahrbahnen. Die erforderliche Räum- und Streueinsätze sind im Gange. Im Raum Baden, Haag und Krems kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Kettenpflicht für Fahrzeuge ab 3,5t gilt im Bereich B21 Ochsattel, B20 Josefsberg, B21 Gscheid und Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge, B23 Lahnsattel und Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge, B20 Annaberg, L101 zw. Gscheid und Annaberg, L5211 zw. Hofamt und B21 Ochsattel, L5217 Morigraben - Kirchberg bis Lilienfeld und B71 Zellerrain. Fahrzeuge ab 7,5t benötigen Ketten im Bereich L175 Trattenbach bis Landesgrenze, L5226 zw. Plankenstein und Weißenbach und L5303 Hürm bis Schlatzendorf.

Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf bis 10 cm (Schrems), im Weinviertel bis 1 cm (Poysdorf, Hollabrunn, Korneuburg). Im Mostviertel gibt es bis 15 cm (Amstetten, Gaming), im Industrieviertel: bis 15 cm (Pottenstein) Neuschnee. Die Temperaturen liegen in der Früh zwischen -6 Grad Celsius (Pöggstall) und +1 Grad Celsius (Korneuburg).

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

