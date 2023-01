UNOS-Bernhard zur Pensionsgeldaffäre der WKÖ: Mahrer muss endlich Transparenz schaffen und alles auf den Tisch legen

Wirtschaftskammer-Fraktion UNOS – Unternehmerisches Österreich, fordert lückenlose Aufklärung über WKÖ-Pensionszusagen.

Die aktuellen Medienberichte zu den Pensionsregelungen der WKÖ zeigen wieder einmal, dass es der Kammerführung einfach an Moral fehlt UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard

Wien (OTS) - „Die aktuellen Medienberichte zu den Pensionsregelungen der WKÖ zeigen wieder einmal, dass es der Kammerführung einfach an Moral fehlt “ , kritisiert UNOS-Bundessprecher Michael Bernhard die Vorgehensweise von Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer & Co. UNOS verlangt vollkommene Transparenz über die Pensionsversprechen der WKÖ an ihre Mitarbeiter – insbesondere was die Führungsriege betrifft.

„Auch wenn es inzwischen Rückzahlungen gegeben haben soll, Mahrer muss endlich alles auf den Tisch legen“, so Bernhard. Schließlich stehe laut Medienberichten im Raum, dass es außer Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf noch weitere Begünstigte gegeben hat.

Bernhard: „Die ÖVP muss endlich lernen, dass die Wirtschaftskammer kein Selbstbedienungsladen ist. Die WK-Gelder stammen von Unternehmerinnen und Unternehmern und sind zur Unterstützung österreichischer Betriebe gedacht - nicht für dicke Pensionen der WK-Spitze!”

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertritt seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und ist in fünf Wirtschaftsparlamenten präsent.





