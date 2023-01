Grüne: Kogler/Stoytchev/Maurer gratulieren Meri Disoski zur Wiederwahl als Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich

Kogler: „Grüne Frauenpolitik liegt bei Disoski in durchsetzungsstarken Händen“

Wien (OTS) - Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen, gratuliert Meri Disoski, stellvertretende Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen im Parlament, zu ihrer heutigen Wiederwahl als Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich: „Ich gratuliere Meri Disoski zur deutlichen Bestätigung ihrer frauenpolitischen Arbeit. Es freut mich, dass die Grünen Frauen auch weiterhin eine mutige, fachlich versierte und durchsetzungsstarke Politikerin an ihrer Spitze haben werden. Gerade in von Krisen geprägten Zeiten ist konsequente Frauenpolitik besonders wichtig. Gewaltschutz und eine bessere soziale Absicherung für Österreichs Frauen stehen ganz oben auf der Agenda. Bei Meri Disoski liegt die Grüne Frauenpolitik in den richtigen, durchsetzungsstarken Händen.“



Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen, ergänzt: „Dieses Wahlergebnis ist eine fulminante und verdiente Bestätigung für Meri Disoskis Arbeit der vergangenen Jahre. Disoski hat die personelle und strukturelle Neuaufstellung der Grünen Frauenorganisation erfolgreich abgeschlossen. Die von ihr bei den Bundesfrauenkonferenzen eingebrachten Leitanträge haben die frauenpolitischen Positionen der Grünen präzisiert. Als amtierende Frauenvorsitzende hat Meri Disoski im Nationalrat dafür gesorgt, dass auf dem Papier beschlossene Positionen bundespolitische Realitäten werden. Ich freue mich sehr über die weitere Zusammenarbeit und bin sicher, dass Meri Disoski mit ihrer Kompetenz und Beharrlichkeit die Grünen Frauen Österreich weiter stärken und ausbauen wird“.

Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen, schließt sich den Gratulationen an und ergänzt: „Vergangene Regierungen haben viele Baustellen in der Frauenpolitik hinterlassen, ob im Gewaltschutz, im Kampf gegen Altersarmut von Frauen oder in der Frauengesundheit. Wo andere weggeschaut und Probleme unter den Teppich gekehrt haben, schaut Grüne Frauenpolitik hin und handelt. Die nunmehr vierte Erhöhung des Frauenbudgets nach mehr als einem Jahrzehnt des Stillstands, das größte Gewaltschutzpaket der vergangenen Jahrzehnte, Verbesserungen beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, Maßnahmen im Kampf gegen Altersarmut von Frauen – all das hat Meri Disoski als amtierende Vorsitzende der Grünen Frauen Österreich im Nationalrat initiiert, verhandelt, mit vorangetrieben und dabei gezeigt: Grüne Frauenpolitik ist feministische Frauenpolitik. Und die liegt bei Meri Disoski nach wie vor in den besten Händen“.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

presse @ gruene.at