Schmidt/Muthsam: „Besser für die Zukunft Niederösterreichs! Besser für Frauen und die Jugend! So sind wir.“

SPÖ fordert Kurswechsel in Niederösterreichs Frauen- und Jugendpolitik

St. Pölten (OTS) - Anlässlich einer dieswöchigen Pressekonferenz zum Thema „Frauen und Jugend“ erklärte die Landesfrauenvorsitzende der SPÖ NÖ, LAbg. Elvira Schmidt, wo die größten Probleme in Niederösterreichs Frauenpolitik zu finden sind: „Aufgrund dem mangelnden Kinderbetreuungsangebot und einer extrem teuren Nachmittagsbetreuung, müssen die meisten Frauen Teilzeit arbeiten und sind gefährdet, später in Altersarmut abzurutschen! Niedrige Einkommen und in weiterer Folge niedrige Pensionen sind hier ausschlaggebend!“

Doch nicht nur auf Frauen selbst, sondern auch auf die Zukunft Niederösterreichs und die unzähligen Kinder und Jugendlichen hat dieser Umstand einen großen Einfluss. „Ein frühestmöglicher Einstieg in eine hochqualitative Bildungseinrichtung wird durch diese Situation verwehrt!“, so Schmidt weiter, die gleichzeitig Lösungsvorschläge der SPÖ in den Fokus rückt: „Es braucht in Niederösterreich den Kindergarten ab dem 1. Lebensjahr – und zwar ganztägig, ganzjährig und vor allem gratis! Dieser gewährleistet die besten Bildungsvoraussetzungen für alle Kinder und nur so ist auch garantiert, dass Eltern und insbesondere Mütter eine echte Wahlfreiheit haben, um ihr Familien- und Berufsleben gut miteinander vereinbaren können!“

Auch Amelie Muthsam, Landesvorsitzende der Sozialistischen Jugend NÖ, und gleichzeitig mit 20 Jahren auch die jüngste Kandidatin aller Parteien auf der Landesliste, betont, mit welchen Sorgen die Jugendlichen am stärksten konfrontiert werden: „Eine Krise jagt die nächste, was bei vielen jungen Menschen zu Perspektivlosigkeit und Zukunftsängsten führt. Gerade im Kampf gegen die Klimakatastrophe braucht es viele Initiativen, um den Turnaround zu schaffen und um jungen Menschen wieder eine lebenswerte Zukunft in einer intakten Umwelt garantieren zu können! Es braucht in Niederösterreich endlich ein effektives Klimaschutzgesetz!“

Und auch wenn es um das Thema Wohnen geht, sind die niederösterreichischen Hürden für die meisten jungen Menschen schwer zu überwinden, so Muthsam weiter: „Das Ausziehen aus dem gewohnten elterlichen Umfeld darf nicht zum Ding der Unmöglichkeit werden, weshalb wir flächendeckende Jugendstartwohnungen nach dem 5x5-Modell fordern – 5 Jahre lang, 5 Euro Miete pro Quadratmeter! Das sind die Lösungen, mit denen wir der Jugend ihr Recht auf Zukunft wieder zurückgeben wollen!“

Schmidt und Muthsam abschließend: „Besser für Niederösterreichs Frauen! Besser für die Jugend! Besser für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher! So sind wir.“

