Grüne Wien/Otero: Salz schadet Stadtbäumen – differenzierter Winterdienst ist in Wien längst fällig

Wien (OTS) - In Wien schneit es wieder und das bedeutet, dass Salz gestreut wird – eine schlechte Nachricht für Wiens Bäume. Denn obwohl in Wien das Streuen von natrium- oder halogenidhaltigen Auftaumitteln auf öffentlichen Gehsteigen im Abstand von zehn Metern zu Wiesen oder Baumscheiben verboten ist, bekommen Bäume trotzdem sehr viel Salz ab. Dieses Verbot wird nicht kontrolliert, außer Bürger:innen melden mutmaßliche Verstoße.

„Streusalz schadet der Vegetation und den Böden. Die Wasseraufnahme von Bäumen wird durch das Salz erschwert und somit kommt es zu Trockenstress, das macht ihnen das Überleben noch schwerer. In Anbetracht immer öfter auftretender Trockenperioden und Hitzewellen ist es verantwortungslos, Stadtbäume ungeschützt ihrem Schicksal zu überlassen", sagt die Umweltsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero, und sagt weiter:



„Jeder einzelne Baum ist wertvoll für den Klimaschutz in unserer Stadt, wir müssen deshalb die Bäume konsequent schützen. Die geltende Winterdienstverordnung schützt Bäume nicht ausreichend vor dem Salz."



Auch für Hunde ist Streusalz gefährlich, es führt zu Hautreizungen und Verletzungen an den Pfoten. Otero fordert daher einen „differenzierten Winterdienst”, dieser ist dreistufig und bedeutet:

Stufe eins – für Fahrbahnen der Nebenstraßen: lediglich räumen und gar nicht streuen

Stufe zwei – für Gehsteige und Radwege: Räumen und möglichst nur salzfreie, abstumpfende Mittel streuen

Stufe drei – für Gefahrenstellen, Steigungen und auf Kreuzungen: sparsamer Einsatz von Feuchtsalz

Die Einhaltung des Salzstreuverbots muss außerdem kontrolliert werden. Darüber hinaus sollen gemeldete Verstöße bezüglich des Streuverbots neben Grünanlagen an die Winterdiensthotline dokumentiert und überprüft werden.

