Kärnten-Wahl - Fulminanter Wahlkampfauftakt des Team Kärnten

Klagenfurt/Velden (OTS) - Euphorische Stimmung prägte am Freitagabend den fulminanten Wahlkampfauftakt des Team Kärnten im Casineum Velden, das aus allen Nähten platzte. Team Kärnten-Chef und Spitzenkandidat Gerhard Köfer läutete mit einer packenden und inhaltlich tiefgreifenden Rede vor über 400 Freunden des Team Kärnten die heiße Wahlkampfphase für seine Bewegung ein. Köfer stellte auch beim Auftakt, der unter dem Titel „#HOFFNUNG2023“ begangen wurde, neuerlich den Landeshauptmann-Anspruch: „In den aktuellen Krisenzeiten brauchen wir keine politischen Versuche. Ich bin kein Experiment. Bei mir wissen die Bürger unseres Landes, was sie sich von mir erwarten können und was sie bekommen. Nämlich eine ehrliche, verlässliche und bürgernahe Politik mit Handschlagqualität.“ Köfer formulierte klare Zukunftsaussagen: „Wir dürfen in Kärnten nicht länger Schulden vererben, sondern müssen unserer Jugend Chancen bereiten. Die Armut darf die Politik nicht weiter kalt lassen. Kein Kärntner soll mehr frieren oder hungern müssen.“

Auch in der wichtigen Asyl-Frage sprach Köfer Klartext: „Uns bringen weder linke Träumereien noch rechte Parolen weiter.“ Köfer läutete den Endspurt damit ein, dass er mit dem Team Kärnten die sozialste, mutigste und sympathischte Bewegung führen möchte: „Wir sind eine Gruppierung für alle Kärntnerinnen und Kärntner und die einzige Alternative zu den Altparteien.“ In seiner Rede zog Köfer auch eine negative Bilanz, was die Arbeit der SPÖ und von Landeshauptmann Kaiser betrifft: „Postenschacher, Parteibuchwirtschaft und -filz prägten die Ära von Kaiser. Kärnten wurde in den vergangenen Jahren unter Wert regiert. Schönrederei und Schönfärberei prägten das Bild, das bringt Kärnten aber keinen Schritt weiter. Man muss schon die rote Gute-Freund-Mütze aufsetzen, um der Arbeit der SPÖ etwas Positives abgewinnen zu können. Es ist Zeit für eine Veränderung. Wann, wenn nicht jetzt?

