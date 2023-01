Gemeinschaftsprojekt mit VALIE EXPORT: Neue Orgel für Linzer Pöstlingberg-Kirche angekommen und einsatzbereit

Linz (OTS) - Es ist so weit: Die neue Orgel für die Wallfahrtsbasilika am Linzer Pöstlingberg ist angekommen! Die seit 2019 laufenden Vorbereitungen wurden erfolgreich abgeschlossen, der Aufbau der Orgel ist bereits erfolgt, die Weihe ist für 12. März 2023 vorgesehen. Die Orgelgestaltung erfolgt durch die Fa. Tilmann Späth mit der Unterstützung der in Linz geborenen und international tätigen Künstlerin VALIE EXPORT. „Mein Bezug zum Pöstlingberg und zur Basilika ist ein sehr emotionaler. Die Erinnerung daran hat mich verführt. Den Orgelpfeifen eine Umgebung zu geben, ist eine spannende Aufgabe“, schwärmt die Künstlerin.

VALIE EXPORT wurde vom Kunstreferat der Diözese Linz in Abstimmung mit der Pfarre für die Gestaltung der Orgel beauftragt. „Dem Orgelbauer Tilmann Späth wird mit VALIE EXPORT eine Partnerin zur Seite gestellt, mit dem Ziel ein musikalisches und auch im Erscheinungsbild unverwechselbares Instrument zu kreieren“, unterstreicht Hubert Nitsch, Kunstreferat/Diözesankonservator der Diözese Linz.

Als Teil der Gestaltung wählte VALIE EXPORT den Schriftzug „Wer begreift hat Flügel“. Mit diesem Satz knüpft sie sowohl an die Verstandes- wie auch die Glaubensebene an. „Die montierten Texte stammen aus meiner eigenen Textfolge, wo ich mich mit der Sprache und Stimme beschäftige. Zusätzlich entwarf ich die Schleierbretter in schlichten Formen, die an Flügel erinnern. Der Kirchenraum und das Instrument werden somit zu einem Ort, die uns mit unserem Denken und unseren Gedanken beheimaten, aber gleichzeitig auch darüber erheben“, erklärt die Künstlerin. Die visuelle Gestaltung soll verbinden. „Musik und Kunst, Denken und Glauben – genau das soll in der neuen Orgel vereint sein“.

Die neue Orgel wird rein mechanisch zu betätigen sein. Die einzigen elektrischen Komponenten sind ein Gebläse und die Beleuchtung am Spieltisch. Somit wird es ein sehr stabiles und nachhaltiges Instrument, welches mit Sicherheit über 100 Jahre bestehen bleiben wird. Besonders ist an dem Instrument zudem die Prospektgestaltung, welche klassische Formen aufnimmt, aber durch die Zusammenarbeit mit VALIE EXPORT eine schlicht-moderne Formensprache ausstrahlt. „Ich möchte meiner großen Freude darüber Ausdruck verleihen, dass es an so einem bedeutenden Ort wie der Wallfahrtsbasilika Pöstlingberg zu einem Orgelneubau gekommen ist“, erklärt Pater Johann Ring, Kooperator für Linz-Pöstlingberg-Lichtenberg.

Ohne Unterstützung der Sponsoren nicht möglich

Es wird bei diesem Projekt von beträchtlichen Gesamtkosen ausgegangen. Beträge in dieser Größenordnung lassen sich nur mit der Unterstützung von Sponsoren sammeln. Das Orgelkomitee hat schon 2017 mit der Unterstützung von REICHLUNDPARTNER begonnen, potenzielle Unterstützer namhaft zu machen und Gespräche aufzunehmen. Dabei sind die Projektverantwortlichen auf großes Entgegenkommen der öffentlichen Stellen ebenso gestoßen wie auf private Hilfe.Zu den öffentlichen Stellen zählen das Land Oberösterreich, die Stadt Linz, die Linz AG, die Anrainergemeinden Gramastetten, Lichtenberg und Puchenau sowie auch die Diözese.

Private Hilfe und finanzielle Unterstützung kam in besonderer Weise von Dr. Christoph Leitl, der sich als Pöstlingberger seit Kindertagen hier besonders engagiert hat. Dieser konnte den Kontakt zu weiteren Sponsoren legen.

Anzuführen sind zudem die Oberbank, die WKOÖ, voestalpine, Juwelier Mayrhofer sowie die Malerei Hirsch. Zudem wurden bei Begräbnissen am Pöstlingberg Spenden zugunsten der neuen Orgel erbeten. Außerdem haben viele Einzelpersonen (u.a. DDr. Franz Englmair), aber auch Organisationen (Goldhauben, KFB, KMB, Chor der Basilika, die Pfarre Lichtenberg) Beiträge geleistet.

Weitere Zugänge erhofft man sich aus Benefizveranstaltungen, wo wiederum Sponsoren unterstützen (OÖ Versicherung, Fa. Bagus, Dr. Leitl, Konditorei Jindrak, Schlössl am Pöstlingberg). Weitere musikalische Veranstaltungen sind schon in Planung.

Über die Pöstlingbergkirche

Die Basilika zu den Sieben Schmerzen Mariä ist eine barocke, römisch-katholische Pfarr- und Wallfahrtskirche auf der Kuppe des Linzer Hausberg Stadtteil Pöstlingberg. 1964 wurde die Kirche durch Papst Paul VI. zur Basilica minor erhoben.

Über Tilmann Späth

Die Firma Freiburger Orgelbau Hartwig und Tilmann Späth beschäftigt sich mit dem Bau von Orgeln und ist ansässig in March (Breisgau). Tilmann Späth (* 13. Mai 1984 in Freiburg) legte nach einer Ausbildung zum Orgelbauer bei der Firma Rensch und Gesellenjahren bei seinem Vater im Jahr 2008 die Meisterprüfung in Ludwigsburg ab. Seitdem ist er Mitinhaber der Firma. Seit 2015 ist er im Beirat des Bund Deutscher Orgelbaumeister.

Über VALIE EXPORT

VALIE EXPORT gilt als eine der wichtigsten internationalen Pionierinnen konzeptueller Medien-, Performance- und Filmkunst. Bekannt wurde die Linzerin mit Body Performances, vielen sind ihre künstlerischen Arbeiten zum Marienbild, aber auch ihre Arbeiten zur menschlichen Stimme als Instrument, aber auch als Bild wenig vertraut. Gerade aber diese Arbeiten sprechen für Valie Export als Gestalterin einer Orgel, die mit dem Luftstrom und mit den verschiedenen Orgelpfeifen und Registern der menschlichen Stimme wohl sehr nahekommt.

Die Stadt Linz erwarb 2015 das Archiv der heute in Wien lebenden Künstlerin und eröffnete 2017 in der Tabakfabrik Linz das VALIE EXPORT Center, wo der Vorlass von VALIE EXPORT bearbeitet, erforscht, kontextualisiert und vermittelt wird. Ausgezeichnet wurde die Ehrendoktorin der Kunstuniversität Linz unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst (2005) und dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich (2010).

