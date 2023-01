Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Hollenbach im Zuge der L 59

LR Schleritzko: Ortsbild verschönern, Verkehrssicherheit erhöhen

St. Pölten (OTS) - Die Ortsdurchfahrt von Hollenbach im Gemeindegebiet von Waidhofen an der Thaya im Zuge der Landesstraße L 59 wird im heurigen Jahr saniert bzw. neugestaltet. Die Fahrbahn der Landesstraße L 59 entspricht zuletzt im Ortsgebiet von Hollenbach aufgrund der aufgetretenen Schäden nicht mehr den heutigen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya entschlossen, die Fahrbahn der Landesstraße L 59 ab der Kreuzung mit der L 8121 bis zum westlichen Ortsende von Hollenbach auf einer Länge von rund 950 Metern zu erneuern und in diesem Zuge auch die bestehenden Nebenflächen, vor allem aber die Gehsteige, instandzusetzen bzw. neu zu errichten.

Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko meint dazu: „Rund 20 Prozent des NÖ Straßennetzes sind Ortsdurchfahrten. Das Aussehen unserer Orte wird in ganz entscheidendem Ausmaß von den Straßen geprägt. Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern, so wie auch hier in Hollenbach.“

Dabei wird auf einer Länge von rund 950 Metern die bituminöse Deckschicht der Landesstraße L 59 vollflächig erneuert. Die Fahrbahnbreite von sechs Metern bleibt unverändert. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei Waidhofen an der Thaya mit Bau- und Lieferfirmen der Region ausgeführt. Die Bauarbeiten starten ab Ende Mai 2023 und werden je nach witterungsbedingten Baufortschritt voraussichtlich bis Ende September 2023 andauern. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 290.000 Euro, wovon rund 140.000 Euro vom Land und 150.000 Euro von der Stadtgemeinde Waidhofen an der Thaya getragen werden.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse