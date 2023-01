Danone erhält B Corp-Zertifizierung

Puch bei Hallein (OTS) - Danone hat den Prüfungsprozess der unabhängigen Non-Profit-Organisation B Lab in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich abgeschlossen und ist damit vollständig B Corp zertifiziert. B Corp zählt zu den weltweit anspruchsvollsten Unternehmenszertifizierungen und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. So wird die soziale, ökologische und ökonomische Gesamtleistung eines Unternehmens genauestens durchleuchtet und bewertet. B Corp zertifizierte Unternehmen müssen strengste Sozial- und Umweltstandards erfüllen und sich alle drei Jahre neu zertifizieren lassen.

Danone ist, als erstes Top 10 Lebensmittelunternehmen im DACH-Raum, in Österreich, Deutschland und der Schweiz (DACH) vollständig B Corp zertifiziert. Dies hat Danone heute im Rahmen eines Pressegespräches auf der Internationalen Grünen Woche, der weltweiten Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau in Berlin, bekannt gegeben.

Die B Corp-Zertifizierung wird von B Lab verliehen, einer 2006 gegründeten Non-Profit-Organisation, die mittlerweile bereits über 6.000 Unternehmen in mehr als 80 Ländern zertifiziert hat. Im deutschsprachigen Raum sind bereits über 160 Unternehmen Teil der B Corp Bewegung.

Die Auszeichnung gilt als besonders umfassend und anspruchsvoll: In einem umfangreichen Prozess werden die Unternehmensstruktur sowie die gesamte soziale und ökologische Leistung entlang der vollständigen Wertschöpfungskette untersucht. Dahinter steckt der Grundgedanke von B Corp, dass Unternehmertum auch zur besonderen Verantwortung für Planet, Mensch und Zukunft verpflichtet. Ziel sollte es sein, nicht nur Gewinne für Gesellschafter und Aktionäre zu generieren, sondern auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu erzeugen. Unternehmen sollen dabei ökologisch nachhaltig agieren. Lediglich rund die Hälfte der Unternehmen, die sich um eine B Corp-Zertifizierung bemühen, schließen den Zertifizierungsprozess erfolgreich ab.

Der Grundgedanke hinter B Corp steht im Einklang mit der Mission von Danone, den wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden. Bereits seit über fünf Jahrzehnten ist dieses Bekenntnis von Danone, auch „Double Projet“ (Doppeltes Projekt) genannt, tief in jeglichem Handeln des in Frankreich gegründeten und ansässigen Lebensmittelherstellers verankert. „ Mit der B Corp-Zertifizierung gehen wir den nächsten logischen Schritt und verpflichten uns dazu, die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf alle Interessensgruppen zu berücksichtigen und in unsere Planung strategisch einzubeziehen “, sagt Nadine Küster, Direktorin Recht, Nachhaltigkeit und Kommunikation bei Danone DACH. Bis spätestens 2025 plant Danone weltweit die B Corp-Zertifizierung aller Geschäftsbereiche zu erreichen. „ Ich bin sehr stolz darauf, dass unser langjähriges und umfangreiches Engagement für nachhaltiges Wirtschaften, dieses herausragende Siegel erhält “, sagt Nadine Küster. „ Danone arbeitet beispielsweise mit der UNESCO-Kommission für den Gewässerschutz zusammen, optimiert Verpackungen und setzt sich dafür ein, den Anteil von Zucker, Fett und Energie bei Milchfrischeprodukten zu reduzieren. “

Bereits seit Jahren gewinnt das B Corp-Zertifikat international zunehmend an Bedeutung und Bekanntheit. Iris Lapinski, Executive Director bei B Lab Deutschland, sagt dazu: „ Es ist für uns ein besonderer Erfolg, mit einem internationalen Unternehmen wie Danone eng zusammenzuarbeiten. Mit der vollständigen Zertifizierung von Danone in Österreich, Deutschland und der Schweiz sind wir zuversichtlich, künftig noch mehr bewegen zu können. Wir sind uns sicher, dass sich weitere Unternehmen dem positiven Beispiel von Danone anschließen werden. “

Das Wachstum von B Corp ist essenziell für das Selbstverständnis des Netzwerks. B Lab versteht sich als Bewegung, deren Mitglieder, die B Corporations, gemeinsam den Systemwandel zu einer nachhaltigeren Wirtschaft anstreben. „ Konsument*innen, die sich für Produkte oder Dienstleistungen einer B Corp entscheiden, tragen dazu bei, dass nicht nur dieses Unternehmen, sondern sämtliche B Corp-Akteure aktiv eine nachhaltige, soziale und faire Zukunft vorantreiben “, so Iris Lapinski.

Auf www.danone.at erfahren Sie mehr über das Unternehmen, die Marken sowie die Aktivitäten im Bereich gesunde und nachhaltige Ernährung.

