Egger: SPÖ attackiert in Wahrheit Kanzler Kern und Faymann

Bundespressedienst schon unter Faymann und Kern mit 100 Mitarbeitern

Wien (OTS) - "Die SPÖ attackiert in Wahrheit Kanzler Kern und Faymann. Es ist erstaunlich und verblüffend, dass der Sozialdemokratie ihr eigenes PR-Budget nun sauer aufstößt. Aber das zeigt wieder einmal die Doppelmoral, die die SPÖ tagtäglich vorlebt. In der Zeit, in der sie den Kanzler gestellt haben war das Usus, ja sogar notwendig. Jedoch ist es unüblich und Steuerverschwendung, wenn dieselbe Anzahl unter einem ÖVP-Kanzler arbeitet. Dieses doppelte Spiel ist unmoralisch und unglaubwürdig", betont der Mediensprecher der Volkspartei, Kurt Egger, anlässlich der parlamentarischen Anfrage der Nationalratsabgeordneten Julia Herr.

"Dass der Bundespressedienst unter den Bundeskanzlern Faymann und Kern auf 100 Personen aufgestockt wurde, wird jedoch totgeschwiegen. Die SPÖ lebt in ihrer eigenen Scheinwelt und vergisst oft die realen Fakten und Tatsachen, das ist mehr als bedauerlich", so Kurt Egger abschließend. (Schluss)

