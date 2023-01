HausBau+EnergieSparen Tulln von 20. bis 22. Jänner 2023

Österreichs größte Hausbau Messe hat eröffnet

Tulln (OTS) - Landesrat Martin Eichtinger in Vertretung von Johanna Mikl-Leitner eröffnete Österreichs größte Hausbaumesse - die HausBau+EnergieSparen Tulln zum gewohnten Termin und rechtzeitig zum Start in die Bausaison. 280 Fachaussteller präsentieren auf 20.000 m² geballte Information in allen Kernbereichen des privaten Hausbaus: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Führende Hersteller zeigen die aktuellen Technologien und gleichzeitig sind die lokalen Fachpartner besonders stark vertreten. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit 66 Fachvorträgen auf zwei Bühnen rundet die Informationsplattform der „HausBau+EnergieSparen Tulln“ ab.

Energiesparen und Heiztechnik

Auf der HausBau+EnergieSparen Tulln erhält man den richtigen Überblick über alle Technologien: Angefangen von der Wärmepumpe, kombiniert mit Solaranlagen bis hin zu den biogenen Brennstoffen wie z.B. Pellets. Im Bereich „Energiesparen und Heiztechnik“ findet man das komplette Angebot für den Ausstieg aus Öl und Gas: Gerade jetzt geht es dabei vor allem um die Reduktion der Heizkosten. Mit der individuellen Beratung durch neutrale Fachexperten startet der Weg zum erfolgreichen Energiewechsel auf der Messe Tulln.

Wohnen und Einrichten

Ganz unter dem Motto „Wohnen bedeutet Wohlfühlen“ steht der Bereich „Wohnen und Einrichten“: Die Aussteller präsentieren Einrichtungsideen für Wohn- und Schlafzimmer, Bad oder Küchen. Die Innenausstattung in einem Haus oder einer Wohnung betrifft Böden, Wände, Decken, Fenster, Türen und Stiegen und gehört daher zum individuellen Innenausbau. Weiters findet man auf der HausBau+EnergieSparen Tulln exklusive Wohnideen für jeden Stil für Wohnzimmereinrichtungen sowie stylische Möbel und Accessoires.

Bauen und Umbauen

Das Energiesparen fängt schon mit der Planung vor Baubeginn an. Nachhaltiges Bauen setzt auf die richtige Dämmung und die geeigneten Materialien. Auf der „HausBau+EnergieSparen Tulln“ erhalten die Besucher konkrete Beratung von der Förderung bis zur Umsetzung und können darüber hinaus die aktuellen Produkte vor Ort vergleichen. Darüber hinaus gibt es wertvolle Tipps zu aktuellen Themen wie „blackoutsicheres Bauen“ oder „Kosten senken am Bau“.

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,00

Senioren- und Studentenkarte: EUR 10,00

Jugendkarte (6-15 Jahre): EUR 3,00

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Gruppenkarte (ab 20 Pers.): EUR 10,00

HausBau+EnergieSparen Tulln

Termin: Freitag 22. bis Sonntag, 24. April 2022

Öffnungszeiten: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weitere Infos und ermäßigte Tickets unter: www.messe-tulln.at

