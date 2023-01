Kunst trifft Natur: Nationalparks Austria Medienstipendium 2023

Das Nationalparks Austria Medienstipendium spannt den Bogen zwischen Kunst und Natur und ermöglicht 13 Stipendiat:innen die vielfältige Natur der heimischen Nationalparks zu erleben.

Orth an der Donau (OTS) - Es hat mittlerweile Tradition: Seit 2014 vergibt Nationalparks Austria jährlich Stipendien an naturbegeisterte Talente, die sich mit dem österreichischen Naturerbe auf eine kreative und sehr persönliche Art und Weise auseinandersetzen möchten. Geboten wird ein 14-tägiger Aufenthalt in einem der sechs österreichischen Nationalparks: Donau-Auen, Gesäuse, Hohe Tauern, Kalkalpen, Neusiedler See – Seewinkel oder Thayatal. Dieses Jahr dreht sich alles um das Thema „Vernetzung“.

„Menschen für Natur und die heimischen Nationalparks zu begeistern, ist das primäre Ziel von Nationalparks Austria. Mit Hilfe des Medienstipendiums wollen wir Nachwuchstalenten die Chance geben, ihre Kreativität mit dem Naturschutzgedanken zu verbinden“, erklärt Edith Klauser, Direktorin des Nationalpark Donau-Auen und Projektleiterin für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit von Nationalparks Austria. „Der Facettenreichtum der Umwelt dient als Kraft- und Inspirationsquelle. Wir sehen in der Förderung von Kulturschaffenden eine Chance, Werke zu erhalten, die berühren und das Besondere sowie Schützenswerte unserer Nationalparks aufzuzeigen. Damit leisten die Stipendiat:innen einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation zwischen den Nationalparks und der Öffentlichkeit.“

Die Vernetzung spielt in der Arbeit der österreichischen Nationalparks in vielen Bereichen eine wichtige Rolle. Sei es in Form von Nationalpark-übergreifenden Projekten wie dem Luchs Trail zwischen den Nationalparks Kalkalpen und Gesäuse, in den grenzübergreifenden Nationalparks Thayatal und Podyjí bzw. Neusiedler See – Seewinkel und Fertö-Hanság oder der Vernetzung von Naturschutz und Region im Nationalpark Hohe Tauern bzw. der Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen, wie Forst- und Wasserstraßenverwaltung im Nationalpark Donau-Auen. Auch bei der Vernetzung von Lebensräumen spielen die Nationalparks eine wichtige Rolle und innerhalb der Ökosysteme existiert kein Lebewesen unabhängig von den anderen.



Bis zum 28. Februar 2023 ist es möglich, sich für ein Nationalparks Austria Medienstipendium zu bewerben. Die Details zur Bewerbung finden sich in der Ausschreibung und auf der Homepage unter:

https://www.nationalparksaustria.at/de/medienstipendium-2023.html

Die sechs österreichischen Nationalparks zählen als international anerkannte Schutzgebiete zu den ökologisch wertvollsten Naturräumen unseres Landes. Naturschutz und Arterhalt genießen hier oberste Priorität und sorgen für eine weitgehend ungestörte Entfaltung der charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt. In ihrem Anspruch, Unberührtes erfahrbar zu machen, sind die österreichischen Nationalparks außerdem kostbare Erholungs-, Forschungs- und Bildungsräume.

Als Dachverband der heimischen Nationalparks fördert Nationalparks Austria die dynamische Weiterentwicklung der Schutzgebiete, die Umsetzung gemeinsamer Projekte und die öffentlichkeitswirksame Kommunikation geteilter Anliegen.

Ein besonderer Dank geht an die Kooperationspartner Ja! Natürlich und fjum forum journalismus, die das Medienstipendium auch heuer wieder unterstützen.

Rückfragen & Kontakt:

Alissa Holleis

Nationalparks Austria

Schlossplatz 1

2304 Orth an der Donau

alissa.holleis @ nationalparksaustria.at

Tel: + 43 676 84223520