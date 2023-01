„Hohes Haus“ über das große Aufräumen

Am 22. Jänner um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 22. Jänner 2023, um 12.00 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Das große Aufräumen

Nach dem Korruptionsskandal rund um Vizepräsidentin Eva Kaili hat im EU-Parlament das große Aufräumen begonnen. Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel wurde zum Nachfolger der Griechin gewählt. Der mutmaßliche Drahtzieher in dem Bestechungsskandal, der Italiener Pier Antonio Panzeri, hat eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Kaili, Panzeri und weiteren Verdächtigen wird die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption zur Last gelegt. Dabei geht es um mutmaßliche Einflussnahme auf politische Entscheidungen durch Katar und Marokko. Der politische Schaden für das EU-Parlament ist enorm und wird nicht so leicht wieder gut zu machen sein. Aus Straßburg berichtet Raffaela Schaidreiter. Gast im Studio ist Paul Schmidt, Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik

Hoffen und Bangen

In einer Woche wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Erstmals nach drei Jahrzehnten droht der ÖVP der Verlust der absoluten Mehrheit und zwar nicht nur im Landtag, sondern auch in der Landesregierung, so die Umfragen stimmen. Susanne Däubel hat diesmal niederösterreichische Nationalratsabgeordnete aller Parlamentsparteien im Wahlkampf begleitet und die Stimmung eingefangen.

Namensgeber

Was haben Ingeborg Bachmann, Oskar Kokoschka, Gabriele Possaner, Sigmund Freud und Romy Schneider gemeinsam? Sie alle sind herausragende Persönlichkeiten Österreichs und ab sofort als Große Töchter und Große Söhne im neurenovierten Parlamentsgebäude namentlich verewigt. 22 Räume im Hohen Haus tragen nun Namen von Personen. Die Initiative und Auswahl der Namen erfolgte durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und ist umstritten. Ein Bericht von Marcus Blecha.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at