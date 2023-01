ORF-„Pressestunde“ mit Gabriel Felbermayr, Direktor Wirtschaftsforschungsinstitut, WIFO

Am 22. Jänner um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - „In den nächsten Jahrzehnten werden wir den größten industriellen Wandel unserer Zeit erleben – vielleicht sogar aller Zeiten.“ EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht diese Woche am Weltwirtschaftsforum in Davos gewaltige Herausforderungen auf Europa zukommen. Wie beurteilt WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr den Vorschlag eines neuen EU-Industrieplans? Teuerung, Energiekrise, Rekordinflation – 2022 war geprägt von Krisen. Müssen sich die Österreicherinnen und Österreicher 2023 auf weitere Wohlstandsverluste einstellen? Sind die Hilfspakete der Regierung ausreichend? Braucht es neue Konzepte im Kampf gegen Teuerung und Fachkräftemangel? Und welches wirtschaftspolitische Resümee zieht Felbermayr nach einem Jahr Krieg in der Ukraine?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 22. Jänner 2023, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Barbara Battisti

ORF

