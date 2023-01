Einladung: „Bienen und Bauern retten!“-Hearing im EU-Parlament

Brüssel, Wien (OTS) - Am Dienstag, 24. Jänner 2023 findet ein wichtiges Hearing im EU-Parlament statt: Gemeinsam mit Wissenschaftler:innen präsentieren die Initiator:innen der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten!“ die Forderungen von mehr als 1 Million Europäer:innen. Die EU-Parlamentarier:innen vom Umweltausschuss (ENVI), Landwirtschaftsausschuss (AGRI) und Petitionsausschuss (PETI) und EU-Kommissar:innen haben die Möglichkeit, Fragen zu den Forderungen der Bürger:innen zu stellen.

Die erst 7. erfolgreiche EBI „Bienen und Bauern retten!“ fordert ein Ende von chemisch-synthetischen Pestizide in der Landwirtschaft, die Wiederherstellung der Natur und Artenvielfalt sowie gute Unterstützung der Bauern und Bäuerinnen bei der Umstellung auf Agrarökologie.

Mit Spannung erwarten wir den Bericht von Professorin Violette Geissen: Sie wird erstmalig Einblicke in die neuesten Studienergebnisse über Pestizidrückstände u.a. im Wohnbereich geben und von der Cocktailwirkung von Pestiziden auf unsere Gesundheit und die Umwelt berichten. Der französische Bauer Jean-Bertrand Lozier wird aufzeigen, wie er den Einsatz von Pestiziden in seinem 80 Hektar großen Ackerbaubetrieb um 80 % reduziert hat. Dies ist ohne Produktionseinbußen gelungen – im Gegenteil konnte er seinen Gewinn steigern und seine Arbeitsbelastung verringern. Agrarforscher Jeroen Candel wird die Dringlichkeit, jetzt zu handeln, wissenschaftlich begründen.

„Die Kommissionspläne zur Pestizidreduktion und zur Wiederherstellung der Biodiversität sind seit ihrer Präsentation im Mai 2020 Gegenstand koordinierter Lobbyangriffe von Pestizidindustrie und landwirtschaftlichen Interessenverbänden. Seit diese Pläne als Gesetzesvorschläge vorliegen, werden sie immer häufiger von – zumeist konservativen – Politiker:innen in Frage gestellt.

„Im Namen aller Unterzeichner:innen und der europäischen Zivilgesellschaft werden wir am 24. Jänner an das EU-Parlament appellieren, dem wachsenden Druck von Seiten der Agrarindustrie, die Gesetzesvorschläge zum Schutz der Natur zu verwässern oder gar zurückzuziehen, standzuhalten. Eine Politik des ‘Weiter wie bisher’ können wir uns angesichts der schwelenden Klima- und Biodiversitätskrise nicht leisten. Es widerspräche auch dem Willen der Menschen in Europa“, betont Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker von GLOBAL 2000 und einer der sieben Initiator:innen der Initiative. „GLOBAL 2000 macht mit der aktuellen Petition ‚Gift für die Biene. Gift für dich‘ weiter Druck auf die österreichischen Verantwortlichen, die EU-Pestizidredukion voranzutreiben.“

Facts zum Hearing von „Bienen und Bauern retten!“

Ort: József Antall Building – Raum 2Q2 und Übertragung via Livestream

Sprecher:innen: Věra Jourovà (EU-Kommissarin), Pascal Canfin (Vorsitzender ENVI), Benoît Biteau (stellvertretender Vorsitzender AGRI), Dolors Montserrat (Vorsitzende PETI), Helmut Burtscher-Schaden (Initiator der EBI, GLOBAL 2000), Martin Dermine (Initiator der EBI, PAN Europe), Jean-Bertrand Lozier (Bauer), Violette Geissen (Professorin für Bodendegradation an der Universität Wageningen), Jeroen Candel (Assistenzprofessor für Lebensmittel- und Agrarpolitik an der Universität Wageningen, Organisator des Appells für eine ehrgeizige Pestizidreduktion u.a.

Ankündigung: Am 25. Jänner 2023 werden wir Bilanz ziehen und einen Ausblick auf die nächsten Schritte geben.

