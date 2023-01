SPÖ-Termine von 23. Jänner bis 29. Jänner 2023

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 23. Jänner 2023:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt von 23. bis 27. Jänner 2023 an der parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg teil und präsentiert am 24. Jänner ihren Bericht zum Thema "Konfliktbezogene sexuelle Gewalt".

19.00 Uhr Zum 112. Geburtstag von Bruno Kreisky hält Univ. Prof. DDr. Oliver Rathkolb einen Festvortrag zum Thema „Bruno Kreisky und seine vielschichtigen Eigenschaften - Versuche einer biographischen Dialektik“. Anschließend daran findet ein Gespräch mit Christa Zöchling (Journalistin und Publizistin) statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 25. Jänner 2023:

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zum Thema „Teuerung“ zusammen. Die Sitzung beginnt um 10 Uhr. Der Dringliche Antrag der SPÖ wird ab 13 Uhr debattiert (Parlament).

12.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Buchpräsentation im Rahmen einer Lunch Lecture zum Thema „Aktuelle Ungleichheitsforschung: Befunde – Theorien – Praxis“ mit zwei von den drei Herausgeberinnen Cornelia Dlabaja und Karina Fernandez ein. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/326dsm34 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Arab/Middle East Changes“, kuratiert von Gudrun Harrer, findet ein Gespräch mit der Wissenschafterin Azadeh Zamirirad zum Thema „Rebellion im Iran“ statt. Nähere Informationen und Anmeldung finden Sie unter https://tinyurl.com/yc2vapau (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 26. Jänner 2023:

10.00 Uhr Die Bundesversammlung tritt zusammen, um die Angelobung des wiedergewählten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen vorzunehmen (Parlament).

FREITAG, 27. Jänner 2023:

10.30 Uhr Die Mitglieder der Präsidiale des Nationalrats treten zu einer Sitzung zusammen (Parlament, Präsidialraum).

19.00 Uhr Die SPÖ-Frauen Pottendorf laden gemeinsam mit den SPÖ-Bezirksfrauen Baden und Mödling zum Neujahrsempfang und Wahlkampf-Finale mit Bundesparteivorsitzender Pamela Rendi-Wagner, LH-Stv. und SPÖ-Landesparteivorsitzendem Franz Schnabl sowie SPÖ-Landesfrauenvorsitzender und Landtagsabgeordneter Elvira Schmidt (Alte Spinnerei 1, 2486 Pottendorf).

