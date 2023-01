LIVING DELUXE: Top-Immobilien steigen weiter im Preis

Man muss in der Bewertung des Immobilienmarktes in Österreich schon besser differenzieren. So erleben wir im Luxusimmobilien-Bereich nach wie vor eine extrem starke Nachfrage und sogar weitere Preissteigerungen. Das heißt High End in Toplagen boomt ungeachtet des sonstigen Preisverfalls am breiten Markt. Wir haben ungebremst eine wesentlich höhere Nachfrage nach Top-Immobilen als wir angebotsmässig befriedigen können Thomas Hopfgartner, Eigentümer von LIVING DELUXE Real Estate

Velden (OTS) - Den aktuellen Meldungen über einen eklatanten Preisverfall bei Immobilien widerspricht der Eigentümer des Luxusimmobilien Anbieters LIVING DELUXE Real Estate, Thomas Hopfgartner, vehement:

„Man muss in der Bewertung des Immobilienmarktes in Österreich schon besser differenzieren. So erleben wir im Luxusimmobilien-Bereich nach wie vor eine extrem starke Nachfrage und sogar weitere Preissteigerungen. Das heißt High End in Toplagen boomt ungeachtet des sonstigen Preisverfalls am breiten Markt. Wir haben ungebremst eine wesentlich höhere Nachfrage nach Top-Immobilen als wir angebotsmässig befriedigen können,“ sagt Thomas Hopfgartner.

Über LIVING DELUXE Real Estate

LIVING DELUXE Real Estate ist österreichweit die erste Adresse für herausragende Luxusimmobilien. Die Mission von LIVING DELUXE Real Estate ist es, Qualität, Exklusivität und Luxus in die Welt zu tragen. Durch die herausragenden Immobilien sollen Menschen mit hohem Anspruch inspiriert werden, in einem unvergleichlichen Zuhause zu leben. Genau wie die Immobilien selbst, geht auch der Service von LIVING DELUXE Real Estate weit über jeden Standard hinaus, um dem Sinn für Genuss, Ästhetik, Lebensgefühl, Prestige und außergewöhnlichen Anspruch gerecht zu werden. „Unsere Kunden erwarten sich höchste Exklusivität in Hinblick auf Immobilien und Service. Dies spiegelt sich auch im Magazin wider, mit dem wir unsere Kunden passend zur Weihnachtszeit besonders verwöhnen wollen“, so Thomas Hopfgartner.

Die Standorte befinden sich aktuell in der Wiener Innenstadt, in Kitzbühel und in Velden am Wörthersee sowie in einem exklusiven Showroom im Schloss Velden.

Rückfragen & Kontakt:

Paulina Burghardt, MA

Rosam.Grünberger.Jarosch & Partner

Führichgasse 8

1010 Wien

Tel.: +43 1 90 42 142 – 226

E-Mail: paulina.burghardt @ rgj-partner.com