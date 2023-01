Pie Medical Imaging gibt 500. Patienten in der klinischen FAST-III-Studie bekannt

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Pie Medical Imaging, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der kardialen Bildgebung, gab die Aufnahme des 500. Patienten in die FAST III-Studie bekannt, eine multizentrische, randomisierte klinische Studie, die den Einsatz der angiographiebasierten fraktionalen Flussreserve (CAAS vFFR) bei Patienten untersucht, die sich einer koronaren Revaskularisation unterziehen. In dieser Studie wird eine CAAS-vFFR-geführte Strategie mit einer FFR-geführten Strategie verglichen, um eine koronare Revaskularisation zu leiten. Der primäre Endpunkt ist ein Kompositum aus Todesfällen aller Art, Myokardinfarkt oder Revaskularisation ein Jahr nach der Randomisierung.

Die Studie unter der Leitung von Dr. Joost Daemen (Kardiologe am Thoraxcenter am Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Niederlande) ist eine von den Prüfärzten initiierte internationale, multizentrische, randomisierte Nichtunterlegenheitsstudie. 500 Patienten werden von Krankenhäusern mit großer Erfahrung auf dem Gebiet der Koronarphysiologie an 25 Standorten in den Niederlanden, Deutschland, Spanien, Irland, dem Vereinigten Königreich, Italien und Frankreich rekrutiert. Insgesamt werden 35 Standorte rekrutiert, sodass laut Plan bis Ende des zweiten Jahres 2.228 Patienten in die Studie aufgenommen werden.

CAAS vFFR (Pie Medical Imaging, Maastricht, Niederlande) ist ein angiobasiertes FFR-Softwarepaket, das eine physiologische Beurteilung von intermediären Koronarstenosen ohne Druckdraht und Adenosin ermöglicht. Der vFFR-Wert kann allein anhand von zwei angiographischen Projektionen und dem Aortenwurzeldruck berechnet werden. Diese vFFR weist eine hohe Korrelation und diagnostische Genauigkeit im Vergleich zu drahtbasierten invasiven FFR- und NHPR-Messungen auf, und die vFFR-Ergebnisse sind nachweislich hoch reproduzierbar.

„Die FAST III-Studie wird zusammen mit mehreren anderen Studien, die derzeit mit CAAS vFFR durchgeführt werden, die wissenschaftliche Beweislage erweitern, die zeigt, dass die CAAS vFFR-Software eine hervorragende Alternative zu invasiven drahtbasierten physiologischen Messungen ist", sagte Rene Guillaume, Managing Director von PMI.

Die Studie wird durch Forschungsgelder von Pie Medical Imaging (Maastricht, Niederlande) und Siemens Healthineers (Erlangen, Deutschland) finanziert. Die Studie wird vom ECRI (Europäisches Institut für kardiovaskuläre Forschung, Rotterdam, Niederlande) gesponsert. Cardialysis (Rotterdam, Niederlande) ist für Studiendienstleistungen einschließlich Studienmanagement und Kernlaboraktivitäten zuständig.

Informationen zu Pie Medical Imaging

Pie Medical Imaging BV ist weltweit führend in der Analyse und Visualisierung von kardiovaskulären Bildern. In Maastricht (Niederlande) befindet sich die weltweite Vertriebszentrale für die Produktlinien CAAS und 3mensio. PMI und 3mensio Medical Imaging sind Teil der Esaote-Gruppe, die im Bereich der biomedizinischen Ausrüstung führend ist. Weitere Informationen über PMI finden Sie unter www.piemedicalimaging.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1985989/Pie_Medical_Imaging.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1985988/Pie_Medical_Imaging_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pie-medical-imaging-gibt-500-patienten-in-der-klinischen-fast-iii-studie-bekannt-301726043.html

Rückfragen & Kontakt:

Tristan Slots,

PMI,

+31 (0)43 328 13 28,

pmi @ pie.nl,

Tristan.Slots @ pie.nl; Mariangela Dellepiane,

Leiterin der Abteilung Kommunikation und Außenbeziehungen,

Esaote Group,

mariangela.dellepiane @ esaote.com,

+393351289783; Fede Gardella,

Pressebüro,

+393358308666,

esaotepress @ esaote.com