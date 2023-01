20. Bezirk: Filmarchiv zeigt „Dreigroschenoper“ am 26.1.

WIFAR ersucht um Anmeldungen per E-Mail: wifar@aon.at

Wien (OTS/RK) - Einmal mehr veranstaltet das „Wiener Filmarchiv der Arbeiterbewegung – WIFAR“ (20., Wallensteinstraße 68-72, Stiege 1: Eingang hofseitig) einen Kinonachmittag mit 2 Vorstellungen: Am Donnerstag, 26. Jänner, beginnt in den Archivräumen um 15.00 Uhr der Streifen „Die Dreigroschenoper“ (Deutschland /USA 1931, Regisseur: Georg Wilhelm Pabst, Hauptrolle: Rudolf Forster als „Mackie Messer“, basierend auf Bert Brechts Werk). Gleichfalls sehenswert ist die Produktion „Jenseits von Eden“ (USA 1955, Regisseur: Elia Kazan, Hauptdarsteller: James Dean als „Caleb Trask“, fußend auf dem Roman von John Steinbeck), die ab 18.00 Uhr zur Aufführung gelangt. Der Eintritt ist frei. Das Publikum kann Spenden entrichten. Es stehen 40 Sitzplätze zur Verfügung. Infos und Anmeldungen: Telefon 374 53 12. Reservierungen via E-Mail wifar@aon.at.

Die Aktivitäten des „WIFAR“ werden seitens des Bezirkes und von weiteren Partnern unterstützt. Umfassende Angaben über das „Kino im Gemeindebau“ publizieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Internet: www.wifar.at/.

