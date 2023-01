„Bürgeranwalt“: Der untreue Erwachsenenvertreter – wie ein Wiener sein Vermögen verlor und wie er es zurückbekommen will

Widerstand gegen eine neue Sporthalle in der Venediger Au – wurde die Baubewilligung zu Unrecht erteilt?

Die Stadt Wien errichtet auf dem Gelände eines ehemaligen Freiluftsportplatzes eine neue Sporthalle. Weil die dafür notwendige Flächenwidmung nicht passt, hat die Baubehörde eine auf fünf Jahre befristete Ausnahmegenehmigung erteilt. Rechtswidrig, wie Gegner des Projektes meinen, weil die 15 Millionen Euro teure Halle nicht nur vorübergehend dort stehen soll, sondern dauerhaft. Volksanwältin Gaby Schwarz kritisiert das Bauprojekt, der Chef der Wiener Baupolizei verteidigt es.

Grundstück ohne Zufahrt – kann der fehlende Weg zu einem Grundstück am Irrsee nun endlich errichtet werden?

Herr R. hat ein Grundstück beim Irrsee geerbt und möchte dort ein Haus bauen. Weil aber das Grundstück von einer als „Grünland“ gewidmeten Fläche umgeben ist, kann er die vorgeschriebene Zufahrt nicht errichten. Mehrmals hat die Volksanwaltschaft bereits in der Sendung „Bürgeranwalt“ eine Umwidmung gefordert, die einen Straßenbau ermöglicht. Konnte der Fall jetzt gelöst werden?

Viktor S. ist nach einem Gehirnschlag ins Koma gefallen und hat sich erst zwei Jahre danach halbwegs erholt. In der Zwischenzeit war aber ein Verwandter zum Erwachsenenvertreter bestellt worden, der die Konten von Herrn S. geplündert und seinen Besitz veräußert hat. Der untreue Erwachsenenvertreter wurde zwar verurteilt, den Schaden zu ersetzen, ist dazu allerdings nicht in der Lage. Hat jener Anwalt, der bei seiner Bestellung eine maßgebliche Rolle gespielt hat, einen Fehler gemacht? Muss er deswegen den Schaden ersetzen?

