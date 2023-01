„Schnell ermittelt“ im neuen Fall „Lucia Frost“

Außerdem am 23. Jänner in ORF 1: „Zweiundsiebzig“-jähriger Besuch bei den „Vier Frauen“

Wien (OTS) - Zwischen Papageien, Umweltaktivismus und einem Wiedersehen wird am ORF-1-Serienmontag, dem 23. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 in einem neuen Fall um „Lucia Frost“ wieder „Schnell ermittelt“. Die „Vier Frauen“ werden um 21.05 Uhr von der One-Hit-Wonder-Rockband „The Crash“ beehrt – doch plötzlich waren es nur noch zwei von den eigentlich drei knapp „Zweiundsiebzig“-jährigen Männern …

Schnell ermittelt – Lucia Frost (Montag, 23. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky sowie Maya Unger und Felix Kreutzer in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Der Umweltaktivist Marius Schreiber (Felix Kreutzer) wird von seiner „Verlobten“ Lucia Frost (Paula Kroh) vermisst. Sie vermutet, er wurde entführt, will sich aber nicht an die Polizei wenden und beauftragt deshalb Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner).

Hanna (Maya Unger) und Marc (Kerim Waller), Schreibers Kollegin bzw. Kollege in der Organisation „Go Optimist“, behaupten, Marius sei in Peru unterwegs. Als Angelika (Ursula Strauss) und Franitschek (Wolf Bachofner) bei einer nächtlichen Observierung dann auf Marius treffen, der sich versteckt, wird ihnen klar, dass Lucia nicht ganz so ungefährlich ist. Bestätigt scheint ihr Verdacht, als Marius tatsächlich spurlos verschwindet. Unterstützung bei der Ermittlung kommt diesmal von Maja (Katharina Straßer). Und Angelika trifft das erste Mal nach Jans (Simon Morzé) Verurteilung auf ihren Ex-Mann Stefan (Andreas Lust).

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Zweiundsiebzig (Montag, 23. Jänner, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Miriam Stein, Brigitte Kren, Martina Poel, Gerhard Greiner, Markus Linder, Angelika Richter, Christoph Krutzler, Elena Uhlig und Barbara Wussow ; Regie: Andreas Kopriva

Am Campingplatz grillen Julie (Adele Neuhauser) und Maria (Brigitte Kren) neben drei Rockmusikern. Peggy (Barbara Wussow) klärt sie in ihrem Wohnwagen-Bücherei-Bus über die Musiktruppe auf: Früher waren „The Crash“ zu fünft, doch sie werden immer weniger. Und schon waren es nur noch zwei! Wenn das kein neuer Fall für Mordexpertin Julie ist.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ sowie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gestreamt werden.

