Klenk bei "WildUmstritten" auf PULS 24: "Sebastian Kurz wird angeklagt werden"

Auch weitere Akteure aus dem Kurz-Umfeld, wie Bonelli, Karmasin und Glatz-Kremsner würden laut Klenk auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Anwalt Ainedter kontert.

Wien (OTS) - Beim neuen PULS 24 Talkformat "WildUmstritten" diskutierten am Donnerstagabend unter anderem "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk und Anwalt Manfred Ainedter über die Auswirkungen des ÖVP-U-Ausschusses. Dabei zählte Klenk mehrere Personen aus dem ÖVP-Umfeld auf, die angeklagt würden. So solle Sebastian Kurz "wegen Falschaussage angeklagt werden". Auch weitere Akteure aus dem Kurz-Umfeld würden laut Klenk auf der Anklagebank Platz nehmen müssen. Die ehemalige ÖVP-Obmann-Stellvertreterin Bettina Glatz-Kremsner solle laut Klenk wegen falscher Zeugenaussage angeklagt werden, ebenso wie der Ex-Kabinettchef von Kurz, Bernhard Bonelli. Weiters werde die ehemalige Meinungsforscherin und ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin wegen Betruges angeklagt.

Anwalt Manfred Ainedter warf ein: "Da weißt du schon wieder mehr als der Rest der Welt." "Ja", entgegnete Klenk darauf. Auf Nachfrage von Moderator Werner Sejka wiederholte Klenk zunächst "Kurz wird..." und verbesserte sich dann auf "Kurz soll angeklagt werden". Die Klage würde nun im Justizministerium geprüft.

Ainedter konterte: "'Soll' ist was anderes als 'wird'." Klenk würde im Fall Teichtmeister an die Unschuldsvermutung in juristischen Verfahren erinnern, "aber beim Kurz ist dir das wurscht!", kritisierte der Anwalt.

Die gesamte Sendung zum Nachschauen unter: puls24.at

