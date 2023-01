Infotag zur Pflegeausbildung ab 14

Neue Angebote ab Herbst 2023: Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialberufe sowie Fachschule für Sozialberufe und Pflegevorbereitung

Wien (OTS/RK) - Ab dem Schuljahr 2023/24 können junge Menschen in Wien zwei neue Schulformen besuchen: die Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung und die Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung.

„Die beiden Schulen bieten jungen Menschen ausgezeichnete Ausbildungschancen in einem wachsenden Berufsfeld. Wir laden alle Interessierten zum Infonachmittag am 25. Jänner ein. Das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, alles über die Ausbildungen zu erfahren und für persönliche Beratung“, sagt Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien.

Infotag Pflegeausbildung ab 14 Jahren

Datum: Mittwoch, 25. Jänner 2023

Zeit: 14:00 bis 18:00 Uhr

Ort: AWZ Soziales Wien, Schlachthausgasse 37, 1030 Wien

An der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung, Bundesschulen Kalvarienberg im 17. Wiener Gemeindebezirk, wird eine fünfjährige Ausbildung mit Matura angeboten. Der praktische Teil der Ausbildung wird in Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens gemacht. Absolvent:innen können mit der qualifizierten Berufsbildung direkt in den Beruf einsteigen und mit dem Erwerb der Matura stehen auch die Türen zu einem Studium offen.

An der Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung, Fachschule Dörfelstraße im 12. Bezirk, bekommen junge Menschen eine dreijährige Ausbildung. Diese vermittelt fachliche Kompetenzen sowie umfassende Grundlagen für die berufliche Tätigkeit in einem Sozialberuf und bereitet auf Ausbildungen im Pflegebereich vor. Ein Teil der Ausbildung wird in Einrichtungen des sozialen Berufsfeldes und des Gesundheitswesens absolviert. Nach Abschluss der Schule stehen den Absolvent:innen folgende Möglichkeiten zur Wahl:

Einstieg ins Berufsleben

Pflegeassistenz-Ausbildung

Pflegefachassistenz-Ausbildung

Weitere Informationen und Anmeldung finden Sie unter www.humwien.at und www.awz-wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektor Heinrich Himmer

Tel.: 01 525 25 77014

Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at