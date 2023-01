Ofenauer zum Tag der Wehrpflicht: Der Grundwehrdienst verankert die Landesverteidigung in der Bevölkerung

ÖVP-Wehrsprecher erinnert an deutliches Votum pro Wehrpflicht bei Volksbefragung vor zehn Jahren - Ministerin Tanner sichert Wehrfähigkeit mit historischem Landesverteidigungsbudget

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Der Grundwehrdienst verankert das Bundesheer in der Bevölkerung und stärkt so neben der militärischen auch die zivile, wirtschaftliche und vor allem geistige Landesverteidigung. Das ist angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der Herausforderungen an die europäische Sicherheitsarchitektur von großer Bedeutung“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer zum heutigen Tag der Wehrpflicht.



Der Grundwehrdienst sei „ein wertvoller Dienst am Land und an der Gesellschaft“, so Ofenauer weiter. Darüber hinaus werde durch die Präsenzdiener die Truppenstärke gesichert und der Grundwehrdienst sei ein Eckpfeiler der Rekrutierung von künftigem Miliz- und Kaderpersonal. Es sei auf den Tag genau heute vor zehn Jahren gewesen, als sich die Österreicherinnen und Österreicher im Rahmen der damaligen Volksbefragung zur Wehrpflicht 2013 mit knapp 60 Prozent klar für den Grundwehrdienst und deutlich gegen ein Berufsheer ausgesprochen haben. Der ÖVP-Mandatar weiter: „Damit hat die Bevölkerung ein eindeutiges Bekenntnis für die Sicherheit und für eine breit aufgestellte Landesverteidigung in Österreich abgegeben.“ Zudem sei damit auch die Beibehaltung des Zivildienstes gesichert worden.



Die damalige Volksbefragung sei „ein Starschuss für notwendige Reformen des Bundesheeres“ gewesen, die Volkspartei sei stets ein Motor dafür gewesen. „Mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner an der Spitze des Ressorts ist zudem ein historisches Landesverteidigungsbudget auf den Weg gebracht worden. Bis zum Jahr 2026 wird unser Heer Mittel von 16 Milliarden Euro erhalten – dies ist somit das größte Verteidigungsbudget aller Zeiten“, unterstreicht Ofenauer, der abschließend allen Soldatinnen und Soldaten für ihren Dienst an der Republik dankt. (Schluss)

